Apelaciones de Susana Díaz en Azuqueca a la solidaridad entre los españoles “para un futuro mejor”

Así se ha pronunciado Díaz en Azuqueca de Henares, a donde ha acudido junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para inaugurar la nueva sede de la Casa de Andalucía en la localidad y donde ha recordado que el 28 de febrero los andaluces "salieron pidiendo libertad, igualdad y dignidad". "Desde el esfuerzo, la colaboración y la solidaridad, el futuro va a ser mejor y se van a recuperar derechos".



Bajo el punto de vista de la presidenta de la Junta de Andalucía ser andaluz "es una filosofía pero también "es cultura del esfuerzo". "Somos un pueblo libre y solidario que se integra y que trabaja en su tierra pero también donde tenga que ir, donde haga falta levantar territorio", ha sostenido.



"Somos solidarios, gente comprometida y en un momento como el que está viviendo nuestro país, de mucha incertidumbre, hace falta ese compromiso, esa colaboración y esa solidaridad", ha apuntado Susana Díaz.



Antes de la inauguración, durante su visita al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, la presidenta de la Junta de Andalucía ha manifestado a preguntas de los medios sobre el Día de Andalucía que para ella y todos los andaluces "es orgullo y compromiso". "Hoy voy a tener la suerte de celebrarlo aquí con muchos andaluces venidos de nuestra tierra, que son los mejores embajadores".



"Hoy tenemos que poner en valor que mantienen vivas las raíces de Andalucía fuera de nuestra tierra", ha señalado la presidenta de la Junta, que ha agradecido a la Casa de Andalucía y al presidente del Gobierno castellano-manchego "por la acogida y estar celebrando aquí un día que fue importante para los andaluces y también para todos los españoles".



"Aquel 28 de febrero marcó la igualdad entre los hombres y mujeres en este país y también permitió que otras muchas comunidades autónomas recorriesen su autonomía a la misma velocidad", ha valorado Susana Díaz.



A su vez, Emiliano García-Page, ha destacado que Castilla-La Mancha y Andalucía, dos comunidades vecinas y hermanas, trabajan día a día en un mismo proyecto, “que las nuevas generaciones se encuentren un mundo mejor del que nos encontremos nosotros, porque no podemos decir que este país está en recuperación hasta que nuestros hijos vivan mejor que nosotros”.



Para García-Page, “ni una Comunidad histórica como Andalucía, que viene de lejos, ni una como Castilla-La Mancha, que es de ayer, nos hemos constituido en autonomía contra nadie. Al contrario, nos hemos constituido a favor de todo, para compartir, y para ser cada día ciudadanos libres de un país como España y dentro de una Europa que se tiene que reconocer a sí misma porque encierra los mejores valores de nuestra cultura”, ha reclamado.



Por otro lado, ha recordado que en 1978, cuando se votó por tener democracia y Constitución, “este país votó también por que España se organizara en Comunidades Autónomas”. Algunas ya tenían ese sentimiento histórico desde atrás, ha relatado, “pero lo importante es reconocernos en que la igualdad entre personas es la mejor bandera por la que merece la pena luchar, vivamos donde vivamos”, y que es fundamental que todos podamos acceder a los mismos derechos “aunque tengamos escudos diferentes”.

Un segundo Centro de Salud a punto de ser una realidad



Asimismo, y tras valorar que Castilla-La Mancha y Andalucía “compartimos muchas cosas”, como un concepto similar de lo que debe ser una buena sanidad, ha recordado que este mismo año “o como muy tarde a principios de 2018”, comenzarán las obras del segundo Centro de Salud de Azuqueca, una infraestructura muy demandada por la localidad y que el alcalde --ha señalado García-Page-- reivindica en cada visita del presidente regional.



Será un centro modélico, ha asegurado, y así podrá comprobarse durante su inauguración, un acto que pretende sea “ejemplar” y al que se ha mostrado dispuesto a invitar incluso “a aquellos que decidieron suprimir este segundo centro, para que comprueben que era muy necesario”.



Finalmente, y tras ensalzar que Andalucía es una tierra “que se deja querer” y que Azuqueca “es un municipio de acogida”, al que han llegado muchos castellano-manchegos y nacidos en otras regiones de España, se ha mostrado partidario de que los jóvenes quieran moverse de España a otros países “para buscarse la vida”, pero también ha señalado su intención de trabajar “y dejarme la piel” para que no tengan que hacerlo si no quieren, “pues ambas cosas son igualmente válidas”, ha reclamado.