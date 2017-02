Un millar de chavales de Guadalajara realizan carteles y vídeos contra el acoso escolar

Temas relacionados Educación Guadalajara (Provincia) Un total de 937 escolares y 24 profesores de 18 centros educativos de Guadalajara se han convertido en ‘activistas contra el acoso’ gracias a su participación en la 33ª edición del concurso escolar de la ONCE y su Fundación, que invita a los docentes y estudiantes a trabajar y reflexionar juntos sobre el "bullying".



Bajo el lema “Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso”, el concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela. De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el bullying.



Según datos del Ministerio de Educación, este fenómeno alcanza al 4% del alumnado y los expertos afirman que cerca de un 10% de los afectados son menores con discapacidad. El concurso escolar de la ONCE y su Fundación es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa.



Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel publicitario de sensibilización contra el acoso, mientras que los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual de un minuto donde se muestra cómo pasar a la acción contra esta problemática.



A partir de aquí, como en anteriores ediciones, el concurso establece tres fases en las que los jurados irán seleccionando los trabajos que consideren mejores: la fase provincial, cuyo fallo se producirá a mediados del mes de marzo; la fase autonómica, en el mes de abril; y la fase estatal, en el mes de mayo.



Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus ‘Somos diferentes, no indiferentes’.



Apoyo a profesores

Una novedad en esta edición es que los materiales educativos han sido desarrollados por el equipo de investigación del Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad de Murcia para que pudieran trabajarse en todos los niveles.