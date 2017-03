El recorrido de los contratos en el Ayuntamiento evita desde ahora la Junta Local de Gobierno

El portavoz socialista ha criticado la "opacidad" de Román, al dar instrucciones para que los contratos de los diferentes servicios sean remitidos "directamente al despacho del alcalde sin pasar por la Junta de Gobierno Local como era habitual desde hace décadas".



Jiménez ha interpretado que Román ha tomado esta medida al no poder suprimir la presencia de los portavoces de la oposición en la Junta de Gobierno Local tras el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos.



El portavoz socialista admite que se trata de una instrucción "legal", pero "hace la gestión más opaca". "Hablamos de un volumen de gasto que supera los 15 millones de euros al año y que sólo el alcalde va a conocer y a aprobar de espaldas al resto de concejales de la oposición".



Jiménez ha criticado también el "ninguneo y la burla" del alcalde al presidente de la Comisión de Transparencia, Alejandro Ruiz y a los representantes de los grupos de la oposición ya que no atiende a los requerimientos de información que se han realizado desde dicha comisión.



Críticas, pero menos, desde Ciudadanos

Sobre el hecho de que los contratos municipales ya no pasen por Junta de Gobierno sino que van directamente al despacho del alcalde, el portavoz de Cs considera que, si cada vez se quiere quitar más fuerza a este órgano para que los miembros de la oposición no se enteren de lo que hay, sería otro "fraude de ley" de lo que se firmó con el acuerdo de investidura.



Precisamente, en esta Comisión están representados ahora todos los grupos políticos a propuesta, en su día, de Ciudadanos, aunque sin voto por no ser parte de Gobierno, pero si con voz.