La televisión regional vuelve a los niveles de audiencia previos a la gestión del Partido Popular

La televisión pública regional ha cerrado 2016 con una media del 5,1% de 'share' y hasta el presente mes de febrero, en lo que va de 2017, acumula casi un 6%, algo que no ocurría desde el mes de febrero de 2011, según ha indicado la directora general de Castilla-La Mancha Media (CMMedia), Carmen Amores.



Durante su comparecencia este martes en la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, Amores ha explicado que este 5,1% de 'share' de 2016 supone un incremento del 10,6% respecto al 2015 y un 4,6% respecto al año 2014.



Un crecimiento que la directora general del ente público ha indicado que continúa en los primeros meses de 2017 con ese crecimiento ya mencionado del 5,7%, que espera que se consolide al final del ejercicio. "No duden que vamos a trabajar para hacerlo posible", ha dicho.



Concretando estos datos, Amores ha indicado que "lo más importante" es que el informativo de las 14.00 horas, "líder de audiencia en toda la Comunidad Autónoma", está en un seguimiento cercano al 20% y que el 'daytime' --de las 6.00 a las 21.00 horas exceptuando el 'prime time'-- ha crecido un 16% con una media cercana al 7%.



POR DELANTE DE LA SEXTA Y CUATRO

"De hecho durante el segundo semestre de 2016 alcanzamos el 7,3% de la audiencia en esa franja convirtiéndonos en una programación por delante de La Sexta y de Cuatro, nivel que mantenemos en estos primeros meses de 2017", ha manifestado.



Con respecto a la radio, Amores, que señalado que los datos se deben tomar "con mayor precaución" porque se miden de forma diferente, por lo que ha apuntado que la Dirección del Ente está trabajando para subir la audiencia en este medio informativo público regional.



Así, se ha referido al informativo matinal de la radio del que ha indicado que ha conseguido mejorar sus resultados en las tres oleadas del Estudio General de Medios y que el de medio día lo ha hecho también consiguiendo 10.000 oyentes más.



"Sin embargo en otras franjas no ha sido así y estamos trabajando para subir esos datos", ha reiterado la directora general de Castilla-La Mancha Media.



En este punto, se ha referido a la deriva digital que está llevando a cabo el Ente, que ha dicho que está siendo materia de atención de otros entes públicos autonómicos, y que representa el acercamiento a otros 'targets' de la Comunidad Autónoma.



Amores ha apuntado así el seguimiento en las redes que está llevando a cabo CMMedia destacando los 45 millones de minutos reproducidos que se dieron en 2016 en el canal de Youtube, que alcanza los 40.000 suscriptores, o los más de 25.000 seguidores en Twitter. En total las redes sociales del ente alcanzan los 245.000 seguidores.