Page no hablará con el presidente de Murcia hasta que este deje de estar investigado por la Justicia

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha señalado que el presidente regional, Emiliano García-Page no pedirá reunirse con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, hasta que éste no solucione "sus problemas con la justicia", a pesar de reconocer que "ahora más que nunca son necesarias estos encuentros para abordar un Pacto del Agua".



Hernando ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana, en la que, a preguntas de los medios, ha señalado que el Gobierno regional no se ve "con condiciones necesarias para mantener estas reuniones" y las solicitará cuando "concluyan las investigaciones.