Al alcalde no le consta ningún “toque de atención” por parte de Ciudadanos

Respecto al "toque de atención" que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, anunció el pasado lunes que había dado al equipo de Gobierno para que no "ningunee" la Comisión de Transparencia, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha asegurado este jueves que no le han manifestado "nada".



Asimismo, en referencia a las críticas del Grupo Socialista sobre una supuesta opacidad al darse instrucciones desde el equipo de Gobierno para que los contratos de los diferentes servicios sean remitidos al despacho del alcalde sin pasar por la Junta de Gobierno Local, Román ha subrayado que es "absolutamente legal".



"Fue la secretaria general fue la que me dijo que había que tomar este tipo de decisiones porque creemos que agiliza y acorta al periodo de pago", ha añadido.



Román ha hechos estas declaraciones durante una visita a las obras de recuperación y creación de un nuevo parque en la avenida La Salinera, obra que han supuesto una inversión de 419.000 euros y que afecta a una extensión de casi 3.500 metros cuadrados.