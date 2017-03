Hasta 4.000 puestos de trabajo creará el parque temático cervantino que se va a construir en Toledo

Temas relacionados Economía Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades Toledo El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado hoy su satisfacción por la futura macroinversión cercana a los 190 millones de euros que el grupo empresarial francés Puy du Fou pretende desarrollar en Castilla-La Mancha con la construcción de un parque temático de inspiración historicista, que estará ubicado en la capital regional, concretamente en la zona de la ronda suroeste, y tendrá una clara influencia de Cervantes y El Quijote.



El proyecto, que podría estar inaugurado en 2019 o 2020, “puede cambiar por completo la radiografía económica de la provincia y la estadística regional, pues generará un crecimiento extraordinario del PIB de la región y cerca de 4.000 empleos”, se ha congratulado García-Page. Asimismo, va a inclinar la balanza del desarrollo turístico en favor de nuestra región “dentro de la competencia directa que existe por captar turistas del centro de España”.



Así lo ha señalado este viernes el presidente castellano-manchego durante la inauguración de la nueva travesía de la carretera CM-2011 en la localidad de Brihuega, donde ha insistido también en que para favorecer ésta y otras inversiones en la región, Castilla-La Mancha cuenta con mecanismos de ayuda tanto urbanísticos como de promoción económica y de empleo. “Hoy por hoy somos la región que más ayudas y cercanía administrativa puede ofrecer para la instalación de nuevas empresas, porque las queremos todas, menos aquellas que sean contaminantes y peligrosas”, ha advertido.



En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado que la única que no queremos “es aquella que nos están intentando imponer”, en referencia al cementerio de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), al tiempo que ha comparado proyectos como este último, “que mueven mucho dinero y generan muy pocos empleos”, con el futuro parque temático. “Con solo un 20 por ciento de lo que puede valer la inversión ya gastada e invertida en el cementerio nuclear para 50 puestos de trabajo, aquí se generarán en el entorno de 4.000 empleos”, ha valorado.



Meses de negociaciones y visitas mutuas

El presidente García-Page ha explicado que en su filosofía de “no dejar de dar pedales, porque es la única manera de no caerse de la bicicleta, de intentar todas las opciones posibles y evitar que se nos escapen empresarios”, entró en contacto con Puy du Fou hace meses porque existía el deseo por parte del grupo francés de expandirse por Europa, aunque no tenía decidido dónde hacerlo.



Existían muchas dudas de qué país elegir, y cuando se decidieron por España, valoraron varias opciones como el Levante, Andalucía y la propia Comunidad de Madrid, pero tras una visita que el presidente regional cursó el pasado mes de septiembre a Nantes para conocer de primera mano el centro neurálgico de la empresa, las negociaciones comenzaron a coger buen ritmo, ha recordado.



Hace unas semanas, e invitados por el propio presidente, representantes de Puy du Fou devolvieron la visita a Toledo para buscar emplazamientos y mantener sendas reuniones en el Palacio de Fuensalida con García-Page y en el Consistorio toledano con la alcaldesa, Milagros Tolón.



De esta manera, “lo que empezó siendo un sueño hace un año ha ido madurando y ahora la empresa ya ha asumido el proyecto y lo está anunciando formalmente”, se ha congratulado el presidente, no sin antes pedir cautela para que puedan seguir las negociaciones que llevarán a Castilla-La Mancha a ser la primera zona de expansión de la empresa francesa, cuyos dueños “se han enamorado de Castilla-La Mancha y de su historia”.