Medina pretende ahora que Cospedal no pueda ser candidata a presidenta regional del PP

El candidato a presidir el PP de Castilla-La Mancha Tomás Medina ha señalado que desde su candidatura están valorando solicitar "la nulidad" de la candidatura de la actual presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, así como "la suspensión cautelar y nulidad" del próximo Congreso regional del PP "por la vulneración de derechos fundamentales y principios esenciales de la democracia interna".



"Nuestro único objetivo es participar en este congreso para enriquecerlo con nuestras aportaciones. Sin embargo, no acusan de querer hacer daño al partido, pero realmente ¿quién está haciendo daño al partido?", se ha preguntado Medina en un comunicado.



Además, se ha planteado "qué democracia interna y qué legitimidad hay" en este congreso donde "sólo hay 3.100 de 52.000 afiliados para poder votar". "Un congreso en el que se impide votar, ser compromisario, ser candidato, en definitiva, ejercer los derechos como afiliado al 95% de los afiliados. Esto es la primera vez que ocurre en un congreso del PP", ha afirmado.



En este punto, Medina ha indicado que "se están negando los censos", por lo que desde su candidatura desconocen "quién participa y quién tiene derecho a votar". "No sabemos porqué se han anulado casi 2.000 avales a Cospedal. Venimos solicitando como siempre ha ocurrido en todos los congresos del PP, que puedan participar todos los afiliados".



Medina ha indicado que en el reciente congreso nacional del partido se acordó hacerlo "más democrático" y "dar más participacion al afiliado", pero, según ha afirmado, "en este congreso regional se está haciendo justo lo contrario".



"Se resquebraja la burbuja cerrada del núcleo duro del PP formada por los multicargos del partido. Estos han tenido que aceptar lo que es de justicia, no les ha valido actuar con mala fe, tal y como pretendían, pues sus comportamientos demuestran que no creen en la democracia. En este XIII Congreso regional se ha intentado impedir que prospere otra candidatura que no fuera la de Cospedal", ha sentenciado.