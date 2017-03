Un cártel colombiano había puesto a Guadalajara en su ruta para introducir toneladas de cocaína

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Droga Policía Nacional Sucesos La organización internacional de traficantes de cocaína que pretendía establecerse en España y que ha sido desarticulada por la Policía Nacional pertenecía al cártel colombiano de Cúcuta. Algunas de las detenciones de esta operación se han producido en la provincia de Guadalajara.



Así lo ha explicado a los medios el jefe de la brigada central de estupefacientes, Ricardo Toro, quien ha señalado que en esta operación contra el narcotráfico, en la que han sido detenidas 24 personas y de la que se ha encargado el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, se han incautado un total de 2.435 kilos de cocaína.



Por esta razón, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha calificado esta operación como "importantísima", debido tanto a la "cantidad" de droga incautada como a la "calidad" de la investigación.



"Esta es una de las operaciones más importantes contra el tráfico de cocaína que se han realizado en España en los últimos años, por la gran cantidad de droga [...] y por el número de detenidos", ha subrayado el jefe de la brigada central de estupefacientes, justo antes de hacer hincapié en que, entre las 24 personas detenidas, se encontraban "personajes bastante importantes dentro del tráfico internacional de cocaína".



Y es que, ha relatado, los cárteles colombianos son los "principales proveedores" de cocaína para el mercado europeo. "Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos pertenecientes al cartel de Cúcuta", ha precisado Ricardo Toro, quien ha añadido, como "tema novedoso", que "los propios dueños de la mercancía se habían desplazado a España hace unos meses y estaban gestionando ellos mismos la distribución de esta cocaína".



De este modo, los dueños de la mercancía no recurrían a "delegados", pues los españoles detenidos se dedicaban a las labores de transporte. Las detenciones se produjeron en Galicia, Madrid, San Sebastián y Guadalajara.



"Estaban bastante repartidos. Su labor era recoger esta droga que estaba almacenada en distintos puntos y, a través de coches caleteados, es decir, con unos dobles fondos bastante bien construidos, distribuirla en unas cantidades de 200 o 300 kilos a distintas partes de España y Europa", ha señalado Ricardo Toro.



La investigación comenzó en junio del año pasado cuando la droga ya estaba en tierra, aunque fue en el último mes cuando se intensificaron las investigaciones. De todos modos, la Policía Nacional sabe que estos dos grupos planeaban introducir la cocaína por vía marítima, en uno de los casos a través del Puerto de Barcelona.



Aunque la operación todavía no está "cerrada del todo", ya que podría haber algún otro detenido, estos dos grupos están "prácticamente desarticulados". En este sentido, el jefe de la brigada central de estupefacientes ha asegurado que, hasta ahora, no se había detectado que el cártel de Cúcuta tuviese negocios en España, por lo que entiende que este hecho respondía a un "intento de asentarse en España".