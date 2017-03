Una efeméride digna de recuerdo: el día en que Sánchez-Dragó folló en la catedral de Sigüenza

Antes de que expire el plazo porque haya espirado el cuerpo, algún lúcido asesor debiera susurrarle a su jefe político que se nos está yendo sin homenaje de Guadalajara el escritor y polemista Fernando Sánchez-Dragó.



Por alguna extraña razón, pendiente de verificación por los que saben de los oscuros arcanos de Internet, en los últimos días ha vuelto a estar entre las más leídas de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA una noticia de 2010, en la que los protagonistas eran el escritor, la catedral de Sigüenza y un coito de por medio.



Lo escribía en su libro 'Dios los cría..' y lo ratificaba como verdadero en un encuentro digital mantenido el 4 de noviembre de 2010, en la versión digital del diario "El Mundo".



Parecía una "boutade" más del ya de por sí polémico escritor, que siempre ha insistido en lo veraz de su testimonio. Tras hacer alusión al que se suponía era el pasaje más escabroso del texto (los escarceos sexuales con menores), el escritor aseguró que "el resto de las cosas que se dicen en el libro, por ejemplo que follé con mi mujer en la catedral de Sigüenza o que hice el amor en el mostrador de una cafetería de Torremolinos a las 13 horas o que hice el amor en público en un cabaret de Bangkok con una de mis siete mujeres... Todo eso es rigurosamente cierto y no voy a recular".



El coito se habría materializado en 1970. Por entonces no se había publicado siquiera el libro que más fama le ha aportado hasta la fecha, "Gárgoris y Habidis", dado a imprenta en el muy lejano 1978. Cuando el apretón catedralicio era todavía casi,un treintañero al que le quedaban muchos años para conocer a Naoko, su esposa japonesa, con la que convivía cuando se reafirmó en la narración de la cópula seguntina. Ahora, ya octogenario y con su compañera Anna Grau rendida públicamente a sus capacidades amatorias, algo se ha movido en las redes para hacer de aquel episodio uno de los más leídos durante la pasada semana en LA CRÓNICA DE GUADALAJARA. Google y sus usuarios, que tienen estas cosas.



Por debajo en el ranking de "clics" aparece Araceli Martínez y sus esfuerzos por hacer de esta una sociedad sexualmente igualitaria, pero también el tesón de Sánchez-Seco para justificar la mera existencia del cargo de Subdelegado del Gobierno, muy por debajo ambos del interés que ha despertado la barba incipiente y fugaz de Lorenzo Robisco o por las andanzas en Belgrado de las dos "anas", Lozano y Peleteiro, corriendo y saltando como sólo ellas saben hacerlo. La información más leída, dentro de las ajustadas al canon periodístico, es la que aportaba los detalles verificados del supuesto suicidio de un psiquiatra, denunciado por presuntos abusos a menores en su consulta. Por estos lares, como por otros, la muerte que llega por propia mano es tabú informativo, ya saben. En pocos otros sitios han podido leerlo y, menos aún, los comentarios que el asunto ha generado.



Como dirían en cualquier pueblo de Castilla, al paso que va la burra no se extrañe el lector si algún día de estos y a no tardar ve aparecer en este su periódico una nueva sección denominada "Crónica friki". Es lo que pide el cuerpo internáutico y exigen las circunstancias, dentro del afán general por buscar lectores, incluso comprándolos (como hacen algunos no muy lejos, ni en el tiempo ni en el espacio) pero siempre con la excusa de darles lo que desean. O algo que huela parecido a lo que ellos creen y los demás suponemos que desean. Hace ya tiempo que los editores, y más aún los periodistas, dejaron de ser los que proponían qué podía ser informativamente relevante.



En consecuencia: lo que dice Dragó que hizo en Sigüenza no fue copular, sino follar. Cela no llegó a tanto ni a tanta claridad: se conformó con animar al correcto uso del idioma para comprender la diferencia entre estar jodido y estar jodiendo.



Con el uno y con el otro, lo vamos teniendo claro. Al segundo ya lo hemos homenajeado ampliamente, ad nauseam; al segundo, no parece que nadie le quiera reconocer el mérito... ni el polvazo.



Entre lo pomposamente oficial y lo declaradamente cutre seguiremos por aquí, intentando informar y no morir (de frío o de hambre o de asco o de desesperación o de aburrimiento) en el intento. A ver si es cierto que el que resiste, gana. Y sin pasar a hurtadillas por lo oscuro de una catedral en humana e íntima compañía.



Para que luego digan que la literatura y el periodismo no son el espejo, cóncavo o convexo, de nuestras almas...