Once jóvenes, heridos por la explosión de una estufa de leña

La explosión de una estufa de leña, tras intentar encenderla con gasolina, ha dejado once heridos en una casa de campo de La Solana, según han confirmado fuentes del 112 Castilla-La Mancha.



El aviso de este suceso se ha recibido a las 00.39 horas desde esa vivienda del municipio ciudadrealeño, donde se encontraban doce personas, de las cuales once han resultado heridas.



De estos once heridos, cinco han sido leves, trasladados al centro de salud del municipio y seis han sido trasladados al hospital. Tres chicas de 17, 19 y 20 años y un chico de 18 años han sido trasladados al hospital de Manzanares; mientras que dos chicos de 23 y 24 años, en estado grave, han sido trasladados pos sendos helicópteros sanitarios al Hospital Universitario de Getafe.



Hasta el lugar se ha desplazado además la Guardia Civil, la Policía Local, una ambulancia de Urgencias y otra de soporte vital.