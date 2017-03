GUADALAJARA. “Tres mujeres, tres caminos”.

La Sala Multiusos de la Diputación de Guadalajara abre sus puertas a la exposición "Tres mujeres, tres caminos" compuesta por obras de Clara Aguado, Mª Soledad Marinero e Isabel Pastor.



Con esta muestra, que estará abierta hasta el próximo 25 en los horarios habituales de la Sala (lunes a sábados, excepto festivos, de 19 a 21 horas con entrada libre y gratuita), "la Diputación de Guadalajara brinda la oportunidad de homenajear a la mujer y nosotras, aprovechando la ocasión, queremos contribuir con nuestra tercera exposición conjunta", según aseguran estas artistas íntimamente relacionadas con nuestra provincia, y más concretamente con Cobeta.



Clara Aguado presenta en esta muestra la serie "Resistencia" en la que interpreta la tierra arrasada tras el incendio de 2005 y que "hoy en día se regenera dando paso a un paisaje diferente" de manera que once años más tarde "los pinos que se salvaron todavía se levantan solos en mitad del paisaje de arbusto y bosque bajo que está renaciendo" (...) "ofrecen una imagen de resistencia y son testigos de un proceso de recuperación muy lento que da lugar a una nueva vegetación a su alrededor". Para ella, supone "una metáfora de la crisis económica: un país con un panorama desolador y gente que ha resistido, sin irse a trabajar al extranjero o sin hundirse. Observadores de la recuperación lenta que España tendrá que realizar para llegar a ser un país, esperemos, donde todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad y un país que, en cualquiera de los casos, nunca volverá a ser el mismo".



Isabel Pastor recuerda que "La pintura en mi camino" fue el título de mi primera exposición, título con el que pretendía expresar lo que la pintura representaba en su vida y como apareció casualmente "en mi camino para quedarse definitivamente, convirtiéndose en un agradable recreo…..mi sitio de recreo". En esta nueva exposición, la temática, aunque variada, que predomina, y más con motivo del día de la mujer, es la figura femenina en la que intenta destacar "a través de los cuadros su belleza, su fuerza, trabajo, dedicación, arte y diferentes estilos y estados" y todo ello "visto y expresado, con ojos y manos de una mujer" porque entiende que "hay muchos caminos, yo elegí el mío disfrutando mucho con ello: No persigo un fin, más bien disfruto del paisaje mientras camino, en este, mi sitio de recreo".



Para Mª Soledad Marinero , "la experiencia de crear es tan grata que, una vez que finalizas una obra, la mente ya está en acción para realizar otra nueva". Así, asegura que en el desarrollo de una idea, se visualiza, se prepara el material con mimo, como es el caso de crear con seda, técnica que emplea en esta muestra y con la que ha recibidos premios como los primeros del II Concurso Cultural Europeo 2011 y el local del XV Concurso de pintura rápida Guadalajara 2012. Cree que la seda "es tan sensible que exige delicadeza en cada pincelada, se siente vibrar, pasa del blanco al color y se transforma poco a poco, se firma, se observa y se le da un nombre, en este momento ya existe" si bien piensa que "creación está terminada cuando alguien fija su mirada y no se queda indiferente" y reconoce que su profesión "me ha exigido gran dosis de creatividad y estas actividades cotidianas me han permitido conocer todo tipo de materiales artísticos".