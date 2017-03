Guarinos se pone seria con el rival de Cospedal

Temas relacionados Guarinos PP Castilla-La Mancha Cospedal La presidenta del Grupo Parlamentario Popular y presidenta de este partido en la provincia de Guadalajara, Ana Guarinos, ha pedido al entorno del precandidato que aspira a la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha, Tomás Medina, que diga si quiere "conflicto o quiere congreso".



"Si quieren debatir ideas y proyectos, que vayan al Congreso. Si quieren conflicto que lo digan, porque la inmensa mayoría de los afiliados queremos un congreso", ha insistido la líder del PP en Guadalajara.



En rueda de prensa, Guarinos, que ha indicado que ha avalado a María Dolores de Cospedal, ha reiterado en numerosas ocasiones que el comité organizador de este congreso, el "más participativo", ha actuado de "forma escrupulosa no, lo siguiente", garantizando las normas esenciales para que sea un proceso democrático, "como no se ha conocido antes", aún "habiendo cuestiones discutibles en la candidatura de Medina".



Luego de recordar que este viernes tendrá lugar la elección de compromisarios y que va a haber más de 200 urnas ha pedido "respeto" para la candidatura de Cospedal y ha insistido en exigir, a los de la candidatura de Medina, que "se abstraigan de conflictos, que se midan los candidatos y debatan propuestas e ideas y decidan los afiliados" en el congreso convocado para el 18 de marzo en Cuenca.



"Posiblemente hay alguien que no quiere eso, que se convoca a los medios para generar un conflicto inexistente. Queremos debatir, no hay excusas para no hacerlo. Todo está en orden. El comité organizador no ha sido tan escrupuloso como hasta ahora", ha concluido Guarinos.