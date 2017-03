Nos divorciamos menos que ayer... ¿pero menos que mañana?

Temas relacionados Castilla-La Mancha Juzgados Las 4.892 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados de Castilla-La Mancha durante el año pasado suponen una disminución del 7,3 % respecto a las registradas en 2015, según los datos publicados este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.



El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 4.637, lo que representa un 7 % menos que el año anterior- como al de demandas de separación -255, una disminución del 14,1 % respecto a 2015-.



Del total de demandas de divorcio presentadas en 2016, 2.449 fueron consensuadas, con una disminución interanual del 10,1 %; y 2.188 contenciosas, un 3,1 % menos que el año anterior.



En cuando a las demandas de separación, 175 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo –un 8,9 % menos que en 2015- y 80 no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 23,8 %.



Además, en 2016 se registraron en Castilla-La Mancha 6 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 10 del año anterior.



Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado se presentaron en los juzgados de la región 1.380 demandas de disolución matrimonial, un 0,7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2015.



De ellas, 1.312 fueron demandas de divorcio: 686 de mutuo acuerdo, lo que supone un 1,9 % menos que en el cuarto trimestre del año anterior; y 626 no consensuadas, con un aumento interanual del 2 por ciento.



Las demandas de separación registradas en el cuarto trimestre en Castilla-La Mancha fueron 68, de las que 45 eran consensuadas –lo que representa un descenso interanual del 6,3%- y las otras 23 contenciosas, un 20,7 % menos que en el mismo periodo de 2015.



En el cuarto trimestre de 2016 se presentaron en la región 3 demandas de nulidad.



Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2016, se observa que en Castilla-La Mancha el número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se sitúa en 2,4.



El año pasado se presentaron en Castilla-La Mancha 294 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 16,2 por ciento más que en 2015; y 1.290 demandas de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 5 por ciento.



En cuanto a las medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 593 demandas de medidas consensuadas, un 13,6 por ciento más que en 2015; y 1.103 de medidas no consensuadas, lo que representa un incremento interanual del 3,1 por ciento.



Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 se presentaron en la región 76 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 8,6 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior; y 348 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, con una disminución interanual del 2,5 por ciento.



Además, se registraron 142 procedimientos de modificación de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 7,2 por ciento más que en el último trimestre de 2015; y otros 311 procedimientos sobre medidas no consensuadas, lo que supone un incremento interanual del 3,3 por ciento.