Jiménez relaciona la futura ampliación de la Clínica Sanz Vázquez con que Román pase consulta allí

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha denunciado este lunes las que considera son una serie de "irregularidades urbanísticas" en la ampliación de la clínica Sanz Vázquez, donde tiene consulta privada el alcalde, Antonio Román, vinculando de manera reiterada ambas circunstancias.



Según sostiene el socialista, el estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento en el Pleno del pasado viernes incrementa la edificabilidad para permitir la construcción de un nuevo edificio de casi 1.200 metros cuadrados, y "regala" a los propietarios más de 650 metros cuadrados.



"Román quiere pasar de puntillas sobre este asunto", ha insistido Jiménez, al tiempo que reseñaba que "es conocido que tiene una consulta privada en esa clínica y para evitar cualquier sospecha no debería permitir que quedara ninguna duda", ha señalado.



Así lo ha criticado el portavoz socialista junto al lugar donde se ubica la clínica, acompañado por varios concejales del Grupo Socialista y también por el doctor en Arquitectura y técnico urbanista Antonio Trallero.



"La primera sorpresa es la disparidad sobre las dimensiones de la parcela en la que se asienta la clínica", ha señalado el portavoz socialista, porque "aunque mide 1.404 metros cuadrados, según el Catastro, los técnicos municipales dieron el visto bueno en 2002 a un proyecto de una superficie de 1.412 metros cuadrados y ahora la cifra se eleva nuevamente hasta los 1.454".



Ante esta "disparidad de datos", Daniel Jiménez ha pedido al alcalde que deje "claro" que no tiene interés alguno en esta actuación y que sea el servicio topográfico municipal el que mida la parcela y diga "exactamente" cuál es su superficie.



Además, el portavoz socialista ha subrayado que el Ayuntamiento ha admitido que no compute como construida la planta baja del edificio principal --de unos 500 metros cuadrados--, que ha sido considerada como sótano, "pese a que es perfectamente visible que tiene puertas y ventanas al exterior y se encuentra al mismo nivel que una de las calles que rodean el edificio" ha puntualizado.



Por otra parte, Jiménez ha considerado que las consultas suelen tener como mucho 30 metros cuadrados y en este caso "se va a triplicar esa superficie", en su opinión "para que cuadren las cuentas". Asimismo, "la normativa urbanística dice que por cada dos consultas tiene que haber una plaza de aparcamiento en el edificio y el solar solo da para seis plazas, así que se ha cuadrado a capón para dar salida a un proyecto cuya edificabilidad supera con creces lo que está establecido", ha considerado.



Por su parte, Trallero ha incidido en que "hay contradicción en las mediciones" y ha remarcado que "no cabe discrecionalidad en la consideración de la planta baja como tal, y no como sótano". Por último, ha planteado que obteniendo la diferencia entre la edificabilidad total de la parcela y lo que ya está construido "se podría saber con exactitud cuánto se puede construir ahora".