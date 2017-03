Carnicero sale en defensa de Román tras las insinuaciones de Daniel Jiménez

“Si tiene dudas, que recurra al contencioso. Que no pierda el tiempo con denuncias falsas y ruines”

Temas relacionados Urbanismo Antonio Román Daniel Jiménez Guadalajara Jaime Carnicero Ante las declaraciones realizadas este lunes por el Grupo Municipal Socialista relativas a la edificabilidad "de un céntrico edificio de Guadalajara" (en referencia a la Clínica Sanz Vázquez, a la que no se cita por su nombre desde el Grupo Popular), el equipo de Gobierno municipal ha querido aclarar que "la modificación puntual a la que aluden, tanto él como su acompañante en la comparecencia (en alusión al arquitecto Trallero), cuenta con todos los informes preceptivos legales y necesarios de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara".



El vicealcalde, Jaime Carnicero, ha invitado a Daniel Jiménez a que "si ve alguna cuestión contraria a Derecho se dirija directamente a la vía conencioso-administrativa" y lo recurra. “De lo contrario -señala- se evidencia que lo único que persigue con esas denuncias absolutamente falsas y ruines es generar dudas sobre un asunto que es cristalino”.



Le recuerda Carnicero, asimismo, que el equipo de Gobierno "no interfiere en absoluto en los informes que elaboran los técnicos municipales de modo profesional, objetivo e independiente"; y que manifestaciones como las realizadas hoy “dicen mucho de su nula talla política, dado que para tratar de desgastar al equipo de Gobierno no le importa tirar por tierra y llevarse por delante el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento”.



En este sentido, el vicealcalde destaca que “la modificación puntual a la que se ha referido Daniel Jiménez se ha realizado siguiendo exactamente la misma dinámica, procedimiento y metodología con la que se han realizado todos los estudios detalle desde el 2000, fecha en la que entró en vigor el actual Plan de Ordenación Municipal. Además se avala, entre otras, por la sentencia 433/2016 de la Sala Contencioso referente a la legalidad de la actuación en la concesión de la licencia para la ampliación de una vivienda unifamiliar situada en la Avenida de Castilla 28”.



Carnicero recuerda a Jiménez que este tema ya se abordó, tanto en la Comisión Informativa celebrada la semana pasada, como en el pleno del viernes, "donde se dieron todas las explicaciones necesarias al respecto".



El vicealcalde de Guadalajara pide al portavoz socialista “que trabaje más y que dedique algo de tiempo a este Ayuntamiento, del que cobra un sueldo a cambio de hacer campaña por Pedro Sánchez, que es lo único que hace últimamente”.