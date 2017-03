CSIF hace campaña también en el Día Internacional de la Mujer

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) conmemora el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este miércoles 8 de marzo, con un manifiesto en el que se suma a la iniciativa de ONU Mujeres Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030. En este año en el que por fin el permiso de paternidad alcanza las cuatro semanas, pero que ha eliminado la ampliación cuando sobrevienen otras circunstancias, como son el número de hijos (familias numerosas) o la discapacidad, CSIF reclama a todas las formaciones políticas un compromiso renovado con la igualdad de género y el fomento de la corresponsabilidad para alcanzar la conciliación en el ámbito laboral.



En este sentido, CSIF presenta la campaña 'Pásame la mochila' para que se ejerza la paternidad responsable, para que hombres y mujeres repartan sus responsabilidades a partes iguales y no se penalicen las carreras profesionales y las carreras de cotización de las mujeres.



MANIFIESTO

-Queremos y apostamos porque la igualdad en el ámbito laboral esté profesionalizada. Reclamamos una estructura con una suficiente dotación en recursos, para poder llevar a cabo el desarrollo de las políticas de igualdad.

-Queremos y apostamos porque la igualdad en el ámbito laboral sea producto de la negociación y del consenso y por ello reclamamos la figura del Delegado/a o Agente de Igualdad en el sector público y privado asimilándolo a la figura del delegado/a de Prevención.

-Reclamamos más formación y sensibilización en igualdad en todos los niveles de las estructuras de las organizaciones para que se interioricen de verdad los comportamientos y actuaciones igualitarias.

-No queremos que resida en las organizaciones el acoso sexual y por razón de sexo, o que se normalicen comportamientos sexistas y no se denuncien. Reclamamos Protocolos de actuación contra ese acoso.

-Queremos que la situación de embarazo esté realmente protegida y que se establezcan medidas para que no exista ninguna pérdida de oportunidad para las mujeres. Queremos que las mujeres que recurren a las técnicas de reproducción asistidas, dispongan de protección ante los riesgos en el ámbito laboral.

-Seguimos reclamando en materia de conciliación criterios homogéneos de conciliación en las bases de las convocatorias de los concursos, bolsas de horas para la conciliación, la flexibilidad horaria aplicable a la concesión de permisos por deber inexcusable y la aplicación del teletrabajo regulado.

-Reclamamos un Plan Integral de Movilidad de las mujeres empleadas públicas víctimas de la violencia de género en el marco de los trabajos de la recién constituida Subcomisión parlamentaria del Pacto de Estado contra la violencia de género.

-Reclamamos mano firme ante la brecha salarial y la aplicación del principio de presencia equilibrada que permita a las mujeres desempeñar puestos de responsabilidad.