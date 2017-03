Un exdirectivo de Caja Guadalajara, condenado a 4 años de prisión por apropiación indebida en la CAI

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

08/03/2017 Para ex-empleado de....

Para ex empleado de....

El titular está bastante claro:´´ ex-directivo de Caja de Guadalajara condenado por apropiación indebida en la CAI´´, no se que parte del titular no has entendido o da lugar a malinterpretaciones.

Sempronio

08/03/2017 Hay que saber leer.

A poquito que uno sepa leer el titular no tiene ninguna duda, porque al señor implicado se le conoce en Guadalajara por su etapa en la Caja Provincial. Aunque también puede ser que al autor del anterior comentario le preocupe que se remueva lo que se hacía en algunos despachos de aquella peculiar empresa. Ex empleado de ...

08/03/2017 Alcarreña Ex empleado de Caí.

El titular es un poco buscar malinterpretar la noticia si te quedas en el titular.

Javier Alfaro trabajo en Caja de Guadalajara, le fichó la Caja de la Inmaculada (CAÍ), y en ese trabajo ha sido donde ha cometido los delitos que se le acusan. Se podría haber dicho también ex estudiante de la universidad de Alcalá, ex jugador del Azuqueca, ex esposo de empleada de Diputación.

En resumen es como querer dar a entender que Caja de Guadalajara, hubiera tenido algo que ver.

Si ha hecho algo , y así lo dice la justicia que lo pague.