La Junta anuncia más autobuses del Plan Astra que pararán en Guadalajara, sin hablar antes con Román

Temas relacionados AVE Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara PP PSOE Yebes Castilla-La Mancha Elena de la Cruz Junta de Comunidades La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha anunciado este miércoles en Yebes que el Gobierno regional está trabajando con el Consistorio de esta localidad en la puesta en marcha de un nuevo servicio de autocares ASTRA, que servirá para dar "una cobertura digna" a la estación del AVE tanto desde Yebes como desde Guadalajara capital, además de cubrir las necesidades de estos municipios en relación a otros puntos neurálgicos de Guadalajara.



Según ha revelado De la Cruz, la Dirección General de Carreteras y Transportes se ha fijado como horizonte temporal para la apertura de esta nueva línea el mes de septiembre de este año.



La consejera y el director general en la materia, David Merino, han mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, José Miguel Cócera, en el Ayuntamiento de Yebes para avanzar en esta nueva línea, con la pretensión de enlazar tanto la población como su zona residencial más poblada, 'Ciudad Valdeluz', con Guadalajara capital y que incluirá también a la localidad de Horche.



La estación del AVE carece de autobuses urbanos que cubran el trayecto desde Guadalajara, ya que la parada del tren de alta velocidad se encuentra fuera de su término municipal. La nueva línea cubriría esta carencia. La consejera ha recordado que hasta 2012 el trayecto entre Guadalajara y esta estación se efectuaba mediante una línea de autobuses interurbana que fue suprimida por el Gobierno regional 'popular'.



Al igual que sucede con el ASTRA de Marchamalo puesto en servicio hace unos meses, la pretensión es que esta ruta tenga paradas en el casco urbano capitalino para dar servicio a los vecinos de Guadalajara que no disponen de vehículo particular para llegar hasta la estación ferroviaria de alta velocidad.



La consejera ha indicado que la Dirección General intentará consensuar con el Ayuntamiento de la capital la configuración definitiva de la línea. De la Cruz ha dicho que espera "mayor receptividad" del Consistorio de la encontrada en la definición de la ruta marchamalera.



La consejera ha reiterado que los servicios ASTRA son beneficiosos para el área metropolitana, no sólo para los municipios que rodean a las capitales donde está implantado, por lo que espera la máxima colaboración del Ayuntamiento.



Esta nueva ruta se sincronizará "al máximo" desde ambos extremos con las salidas y llegadas del tren rápido al objeto de dar "el mejor" servicio posible a los usuarios que pretendan utilizarla con esa finalidad. Los servicios interurbanos actuales entre Yebes, Horche y Valdeluz están subdivididos en tres rutas distintas que "complican las comunicaciones" con la estación ferroviaria de alta velocidad.



En relación al resto de los ASTRA de esta provincia, Elena de la Cruz ha confirmado que la Dirección General sigue trabajando en su redefinición, por lo que continuarán funcionando con el servicio prorrogado mientras se ajustan las expediciones a las nuevas demandas de cada uno de los consistorios involucrados, y que no siempre son coincidentes.



La consejera ha expresado su seguridad en que a lo largo de 2017 se podrán adecuar las expectativas de todos los responsables municipales a los criterios técnicos para la optimización de las rutas. También ha confirmado que ya se trabaja con municipios como Pozo o Pioz en el estudio de la viabilidad técnica y económica de otra línea de esta naturaleza con los municipios del Suroeste de Guadalajara.