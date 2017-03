Los festejos taurinos populares podrían dejar de celebrarse en muchos pueblos por las nuevas normas

Las empresas gestoras de eventos taurinos de la provincia Guadalajara oscilan entre la preocupación creciente y la alarma más evidente hasta el extremo de pedir al Gobierno regional que revise el Reglamento Taurino de Festejos Populares de Castilla-La Mancha, por ser de casi imposible aplicación en algunos de sus puntos. Las modificaciones introducidas el pasado mes octubre puede que hayan llevado al sector a un callejón sin fácil salida, sobre todo en Guadalajara... donde se concentran más del 65 por ciento de los festejos en el campo y en por las calles de los pueblos.



En rueda de prensa, una representación de los gestores que tramitan estos festejos han denunciado los "excesivos gastos" que conllevan los espectáculos sometidos a la nueva normativa, teniendo en cuenta que en el caso de esta provincia, el 80 por ciento de los pueblos son municipios "muy pequeños, que no pueden soportar los costes", según César Sánchez, uno de los afectados.



El hecho de que este grupo de gestores, que organiza la mayor parte de los espectáculos taurinos en la provincia, haya realizado esta denuncia se debe a que, en breve, comenzará la temporada de encierros y espectáculos taurinos y creen que el nuevo Reglamento de Castilla-La Mancha hace "inviable" estos actos para muchos pueblos.



Según el gestor de Ombull, Jaime Hita, este Reglamento "estrangula" los medios de muchos pueblos "en pro de unas obligaciones" imposibles de satisfacer y, además, "encarece" los festejos.



Estos encargados se han quejado de los "elevados costes" económicos que supone la modificación del Reglamento, así como del incremento de personal médico o las especificaciones que se piden a los directores de lidia, hechos por los que consideran que esta norma es "mucho más perjudicial, restrictiva y complicada de cumplir".



En todo caso, han opinado que la modificación para pueblos grandes "no está mal"; sin embargo, para los más pequeños de esta provincia la ven "asfixiante" teniendo en cuenta que exigen "casi el mismo personal y similares costes", han precisado.



A su juicio, se debe dar a los alcaldes y organizadores de los festejos la "potestad total" sobre los actos taurinos que han "perdido" con el actual Reglamento, "convirtiéndose en responsables subsidiarios de todo lo que suceda, pero sin poder de decisión".



También han pedido que se elimine la figura del veterinario impuesta por los colegios y que se adapten las necesidades médicas y dotaciones a las peculiaridades de cada festejo, evitando la "masificación"; asimismo, eliminar el quirófano móvil obligatorio en todos los festejos y que sólo lo sea con las reses de mayor envergadura y la creación de un banco de profesionales médicos.



Encierros sin vehículos especiales

De otro lado, han solicitado que se elimine la prohibición de los vehículos especiales en los encierros y poner un número máximo de vehículos de organización por festejo, así como eliminar la restricción de la categoría de director de lidia, y que estos eventos pasen a depender de la Dirección Provincial de Cultura en vez de la de Administraciones Públicas.



Aunque han reconocido que ya se han producido algunas reuniones en las que han expuesto los problemas que pueden surgir cuando se apliquen los cambios y no niegan que sus reivindicaciones han sido escuchadas, sin embargo, de momento "no han sido atendidas".



Creen que la nueva normativa debería adaptarse a las necesidades reales de los pueblos de esta provincia, sobre todo porque dicen que se han contemplado "peculiaridades" de municipios de Ciudad Real y de Albacete "permitiendo el retorno de las reses a las ganaderías".



Los alcaldes, responsable absolutos sin poder decidir

Estos gestores han solicitado a la Junta de Comunidades que haga públicos los informes que se han llevado a cabo para la puesta en marcha de este Reglamento, pues consideran que "no se ha tenido en cuenta la participación de nadie de la provincia de Guadalajara", según Hita.



Hita ha querido hacer hincapié en un "problema" que consideran también "muy grave" y es que el alcalde o presidente del festejo es el responsable de "todo lo que pueda suceder durante el festejo, pero no le dejan ningún margen de decisión durante el mismo", sino que "tiene las manos atadas".



Por último, Sánchez ha señalado que todos estos hechos pueden conllevar en esta provincia "muchísimos problemas" a la hora de realizar este tipo de festejos y serán de "quienes lo ejecutan, los gestores", ha puntualizado.