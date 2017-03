Guarinos lanza varias andanadas al rival de Cospedal

Noticias relacionadas Medina, el rival de Cospedal, quiere que un juez suspenda cautelarmente el Congreso regional del PP Temas relacionados Guarinos PP Castilla-La Mancha Cospedal La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha expresado que al partido no le consta que el candidato a liderar el PP regional, Tomás Medina, haya interpuesto un recurso para solicitar la suspensión cautelar del Congreso regional del 18 de marzo, suspensión, a su juicio, que no se puede fundamentar porque de momento solo hay "anuncios".



En rueda de prensa, Guarinos ha indicado que "cabría o no" la suspensión de esta cita congresual pero, según ha afirmado, por el momento solo hay "hipótesis", por lo que ha confiado en que la votación de este viernes para elegir a los candidatos a liderar el PP se produzca.



Asimismo, Guarinos ha explicado que si Medina interpusiera este recurso se daría traslado en primer lugar al Comité Organizador del Congreso del PP de Castilla-La Mancha y a la candidatura de su oponente, María Dolores de Cospedal, para que posteriormente se abriera un periodo para alegar.



La diputada del PP, que ha reconocido que "todo el mundo tiene derecho a ir a los tribunales", ha explicado que el argumento de Medina de pedir la suspensión del congreso por no disponer del censo de afiliados no se sostiene, ya que dicho censo no puede facilitarse "a nadie", pues se estaría incurriendo en una vulneración de la ley de protección de datos de carácter personal.



Lo que si está permitido, según ha recordado Guarinos, es que si los candidatos quieren mandar una carta a los afiliados, el partido la distribuye bien por correo ordinario o bien por correo electrónico.



Finalmente, la 'popular' ha expresado que Medina "tiene miedo a ir al congreso" y le "falta valor", por lo que ha pedido que "sea valiente y que mida sus fuerzas" y que permita votar a todos los afiliados "sin excusas".