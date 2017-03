“Los 5 del Buero”, de acusados a acusadores: “Román es el máximo responsable”

Temas relacionados Educación Sindicato STE Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara PP Juzgados Policía Local Los conocidos como '5 del Buero', absueltos de delitos de agresión a la autoridad y de desorden público por participar en septiembre de 2011 en una manifestación contra los recortes educativos que terminó en el interior del Teatro Buero Vallejo con la suspensión del pregón de Ferias, han señalado al alcalde de Guadalajara Antonio Román, como "máximo responsable" de su enjuiciamiento "político".



Así lo han indicado en la rueda de prensa que han ofrecido para valorar la sentencia que les absuelve de los delitos por los que han sido procesados, y en la que han lamentado la "indefensión" que creen haber sufrido. "Hemos tenido que demostrar que éramos inocentes en vez de que la parte acusatoria demostrara su culpabilidad", ha resaltado Domingo Alcázar, uno de los procesados, que se ha mostrado sorprendido por el hecho de que este asunto "haya llegado tan lejos". Alcázar ha insistido en que todo ello se constituyó como un "juicio político en el que ha confluido un gobierno del PP, con un máximo responsable que es su alcalde, Antonio Román, una policía utilizada y una instrucción muy defectuosa".



De momento, ha sostenido Alcázar, no se plantean solicitar algún tipo de indemnización por los daños causados durante este tiempo, aunque no descartan hacerlo más adelante, una vez la sentencia sea firme. Tampoco se sabe si la acusación que representa a los policías que interpusieron la denuncia recurrirá la sentencia.



Así las cosas, Alcázar ha calificado de "lamentable" el proceso abierto por el juez instructor, hablando de "irregularidad absoluta" en alguna de sus actuaciones. Es por ello que le resultaría "sorprendente" que ninguna autoridad tome cartas en el asunto por hechos que consideran son "de extrema gravedad".



Luego de lamentar que fueran tratados como "auténticos violentos", ha defendido que el juicio fue "esperpéntico, pues a su entender se dijeron" auténticas falsedades sobre lo qué pasó".



"Por fin, se acaba con este suplicio. Estamos absueltos y se ha demostrado que no somos delincuentes", ha señalado Miguel Ángel Santos en su intervención, en la que se ha preguntado retóricamente quién les paga a ellos y a sus familias los "cinco años de banquillo, represión y de conflictos" que les ha generado el hecho de estar acusados de algo que no han cometido.



"¿Quién nos lo paga? ¿Román, Establés, De las Heras, Villegas? ¿En manos de quién estamos, qué responsables políticos, servidores públicos tenemos?, se ha preguntado en nombre de los cinco.



Aunque han lamentado que tras lo sucedido "el daño está hecho", han asegurado estar satisfechos con el apoyo recibido de la gente en una causa que han definido como "justa", que era la lucha contra los recortes educativos que estaba ejecutando el Gobierno 'popular'.



QUE LA ACUSACIÓN RECAPACITE

Por su parte, el activista Juan Ángel Maroto ha pedido a la acusación que "recapacite" antes de recurrir, entendiendo que la sentencia es "lo suficientemente contundente como para no dejar ningún género de dudas".



"Bastante ha sido estar gastando fondos públicos en esta causa como para ahora continuar alargando este sinsentido", ha defendido.



Por su parte, Nacho Monreal, el único de los cinco que fue identificado y reconocido en el juicio, ha insistido en que el día de la movilización él fue "amenazado de manera brutal", unos hechos por los que interpuso una denuncia que fue finalmente archivada.



Mientras, David Sanz ha indicado que ahora "solo quiere vivir tranquilo" y que no tiene ningún ánimo de "revanchismo".



Por último, todos ellos han mostrado su apoyo a la huelga general de educación que se está llevando a cabo este jueves y han confirmado que tienen previsto participar en la movilización convocada para esta tarde.