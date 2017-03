Román pretende que Daniel Jiménez pida disculpas públicas “por sus calumnias y difamaciones”

Archivos relacionados Informe municipal sobre la medición del solar de la Clínica Sanz Vázquez. (Tamaño: 265,7 kb.) Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Daniel Jiménez PP PSOE El informe realizado por el técnico de Geodesia y Cartografía del Ayuntamiento de Guadalajara ratifica que la superficie y geometría que figura en el levantamiento topográfico realizado por la empresa que tiene previsto realizar una actuación en la Clínica Sanz, es “buena y precisa”.



Este informe, emitido el jueves mismo por dicho técnico, tras haber realizado nuevas mediciones a petición del propio alcalde de Guadalajara, desmiente “la campaña de difamación personal emprendida por el portavoz del Grupo Municipal Socialista” hacia Antonio Román.



Así lo ha manifestado él mismo en una comparencia de prensa en la que ha acusado a Jiménez de basar su oposición en “la calumnia, la difamación, la falta de rigor y la falta de trabajo. Sólo busca titulares basados en informaciones falsas y alejadas de todo rigor, lo que en este caso, además de a mí, ha perjudicado a terceros”.



Antonio Román, acompañado del vicealcalde, Jaime Carnicero, ha señalado que el único propósito de las declaraciones efectuadas por el portavoz socialista ha sido “poner en cuestión la honestidad y honradez con la que llevo desempeñando mi responsabilidad como alcalde desde hace diez años. Durante estos diez años, me he podico equivocar en algunas cosas, pero no he actuado deshonestamente nunca”.



Considera Román que el objetivo era vincularle en una cuestión puramente técnica referente a un edificio con el que su única vinculación es que paga un alquiler mensual por mantener una consulta.



A través de este “acto de mala fe, el portavoz socialista ha tratado de “manchar mi imagen como alcalde sin importarle el retraso que ha sufrido el proyecto por ello. Ha puesto en cuestión, además, el trabajo de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, quienes me han transmitido su malestar por esta circunstancia”.



“Daniel Jiménez debe pedir disculpas públicamente por calumniar y difamar”

“La realidad es ésta -ha señalado el alcalde mostrando el informe técnico. La inapreciable diferencia entre el primer levantamiento topográfico (el cuestionado por el PSOE) y éste último es de 0,88 m2, lo que da por bueno el primer informe realizado”.



Por este motivo, el alcalde exige a Daniel Jiménez que pida disculpas públicamente. “Que pida disculpas por haber mentido y difamado. Y le pido también más dedicación, porque lo que no puede hacer es cobrar lo mucho que cobra de este Ayuntamiento a cambio de dedicarse a viajar por la provincia para buscar avales para Pedro Sánchez”.