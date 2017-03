Batería de argumentos del alcalde de Guadalajara contra el Plan de Empleo de la Junta

Temas relacionados Empleo Paro Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha invitado este viernes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que reconsidere su Plan Extraordinario de Empleo y a que transfiera al Ayuntamiento los fondos que tenía pensado destinar a la ciudad a través de él para financiar sus Planes Municipales de Empleo.



Antonio Román ha señalado que “el Plan Extraordinario de Empleo de la JCCM significa gasto, paro, subsidios y cero inserción laboral” y se ha mostrado sorprendido por la defensa que del mismo está realizando el Secretario General de UGT en Castilla-La Mancha.



“Me sorprende que pueda avalar un plan que promueve que dos trabajadores que están realizando el mismo trabajo, cobren un salario diferente. Las personas que están siendo contratadas a través de este plan cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Eso de que un sindicato como UGT consiente a ante un mismo trabajo, diferente salario, creo que es algo para hacérselo mirar. Está defendiendo una injusticia”. El Ayuntamiento de Guadalajara sí está pagando el mismo sueldo por la realización del mismo trabajo.



El alcalde de Guadalajara, que ha vuelto a repasar los múltiples motivos que han llevado al consistorio a no adherirse a la nueva convocatoria de este Plan, ha recordado que hay numerosas sentencias contrarias a los ayuntamientos por la realización de este tipo de contrataciones; sentencias que les obligan a contratar con carácter fijo o indefinido a estas personas al término del plan.

“Este plan, es un plan social y no un plan de empleo.



Nosotros apostamos por planes de empleo que sí generan inserción laboral y, de hecho, durante 2017 el Ayuntamiento de Guadalajara destinará a este fin 1,5 millones de euros. El Plan Extraordinario de la Junta nos genera una inseguridad jurídica que no vamos a asumir para no meter en un lío al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué la Junta de Comunidades de C-LM no hace la contratación directa de los trabajadores y nos los “prestan” a los ayuntamientos? No quieren, porque lo que quieren es quitarse el problema y trasladarlo a los ayuntamientos”, ha señalado Román.



El alcalde ha concluido recordando que en el caso de Guadalajara es el Ayuntamiento el que financia dos tercios del coste de dicho plan, pagando la JCCM con fondos propios sólo el 4% del mismo.