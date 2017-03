Engonga vuelve contra Felpeto la polémica sobre Buero Vallejo

Noticias relacionadas Felpeto: Buero no se representa en Guadalajara por “falta de colaboración” del Ayuntamiento Temas relacionados Buero Vallejo Educación Felpeto Ayuntamiento de Guadalajara Engonga El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Armengol Engonga, califica de “inaceptables” las declaraciones realizadas por el consejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, en las que afirma que “si la obra de Buero Vallejo que se va a representar por la región no viene a Guadalajara es por falta de colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara”.



En este sentido, Engonga ha planteado su versión de los hechos, mediante los siguientes puntos:

- La Junta de Comunidades, hasta hace dos días, no se ha puesto en ningún momento en contacto con el Ayuntamiento de Guadalajara para ofrecerle la posibilidad de que la representación de Buero Vallejo se realizara también en la ciudad.



- Las únicas noticias que el Patronato de Cultura ha tenido al respecto provienen de la directora de la Escuela de Arte de Cuenca (promotora del proyecto), quien les comunicó hace un par de semanas esta iniciativa, cuando la programación cultural del primer trimestre de 2017 estaba más que cerrada (se cerró el pasado mes de diciembre) y presentada públicamente.



- Es absolutamente falso que por parte del Ayuntamiento de Guadalajara haya existido falta de colaboración alguna. Lo que en todo caso sí ha existidido -señala Engonga- “es el olvido y ninguneo absoluto de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha hacia Guadalajara, al dejarla excluida desde el principio del circuito de representaciones programado”.



- El concejal considera que esta circunstancia es fruto de la “bochornosa improvisación, del caos y falta de planificación de la Consejería de Cultura, que en ningún momento, hasta hace dos días, se ha puesto en contacto con el consistorio para transmitirle su interés para que la representación de Buero Vallejo pudiera celebrarse en Guadalajara”.



- En este sentido, aclara que fue hace dos días, cuando un asesor de la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se puso por vez primera en contacto con el Patronato para ver la posibilidad de que se pudiera “encajar” la representación en la programación cultural.



- Ante esta petición, “lejos de no colaborar -como señala Felpeto”- se les dijo que se iba a intentar que tuviera cabida el 30 o 31 de marzo. Esto demuestra, afirma, que frente a la falta de previsión, del “mal trato” y de la ignorancia a la que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está sometiendo a esta ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara siempre ha mostrado una postura colaboradora.



- Sorprende que, tras tener la delegación de la Junta en Guadalajara constancia de esta información, el consejero de Cultura se despache ahora con esas declaraciones, responsabilizando al Ayuntamiento de la capital de una circunstancia que se deriva única y exclusivamente de su falta de previsión y mal hacer.



- Ese mal hacer se demuestra también en el hecho de que la Escuela de Arte de Cuenca, promotora de esta iniciativa, no ha recibido hasta ahora de la Junta de Comunidades ni un euro para patrocinar el evento. De hecho, sus responsables están seriamente preocupados por la viabilidad de un proyecto que iba a ser subvencionado por la administración regional. No obstante, a día de hoy están teniendo que afrontar “con el dinero de sus propios bolsillos hasta los desplazamientos”.



- Engonga informa también que la única obra de Buero Vallejo que el Patronato de Cultura conocía que se iba a representar era “Las cartas boca abajo”. “No obstante, el consejero Ángel Felpeto la ha suspendido y no sólo eso, sino que para tratar de justificar su incompetencia y la de todo su equipo, echa las culpas al productor Manuel Canseco y le acusa de no haber querido estrenar”.



- Armengol Engonga denuncia asimismo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha recibido a día de hoy la subvención correspondiente al programa de Artes Escénicas del tercer trimestre de 2016, correspondiente a 34.924 euros de la campaña de otoño. Ni siquiera ha firmado aún el convenio de la campaña finalizada, por lo que es el Ayuntamiento de Guadalajara quien está soportando el 100% de los gastos que, además, tiene la obligación de justificar bajo apercibimiento de exclusión.



- Tal y como señala el teniente de alcalde, el Ayuntamiento de Guadalajara es el primer interesado en que se representen en la ciudad obras del dramaturgo alcarreño, a quien dedicó un completo programa de actividades conmemorativas en el último trimestre del año, y a quien ha dedicado recientemente una espacio museístico en el Palacio de la Cotilla.