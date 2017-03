Ocho de cada diez hombres que son juzgados por violencia de género son condenados

Temas relacionados Castilla-La Mancha Juzgados Sucesos Violencia de género Los datos de la violencia de género en Castilla-La Mancha cuando llega a los Juzgados se resume así, en lo tocante al año 2016:

- 4.452 mujeres afectas, con un total de 4.731 denuncias.

- 401 fueron las denunciantes que optaron por no declarar contra su agresor.

- 1.215 medidas de protección aplicadas a mujeres españolas.

- 535 medidas de protección a ciudadanas extranjeras.

- Una cuarta parte de las órdenes de protección incoadas no llegaron a aplicarse.

-862 hombres llevados a juicio por violencia de género.

-726 de los hombres juzgados, condenados.



Las denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha en 2016 aumentaron un 2,1 por ciento con respecto al año anterior. Así, se registraron 4.731 denuncias frente a 4.634 de 2015.

Es uno de los datos que recoge la estadística hecha pública días pasados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.



En esas 4.731 denuncias aparecen como víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha un total de 4.452 mujeres.



En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 43,69 en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional situada en 56,70.



Datos del cuarto trimestre de 2016

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 los órganos judiciales de Castilla-La Mancha recibieron 1.054 denuncias por violencia de género en las que aparecen 1.023 mujeres víctimas de violencia de género.



Disminuye el número de víctimas que se acogió a la dispensa para no declarar

En 2016 en Castilla-La Mancha en 401 casos la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cifra inferior a la del año 2015, cuando 513 víctimas se acogieron a esta dispensa.



Desde el pasado año, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.



Solicitudes y concesiones de órdenes de protección

Durante el año 2016 se solicitaron en Castilla-La Mancha 1.750 órdenes de protección, de las que 1.215 correspondieron a mujeres españolas y 535 a extranjeras. 18 de las solicitudes de órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad.



Del total de órdenes de protección incoadas (1.447), se adoptaron 1.124, lo que supone el 78 %.



Datos del cuarto trimestre de 2016

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 se solicitaron 453 órdenes de protección en la región, 288 correspondían a mujeres españolas y 165 a extranjeras. 7 de las solicitudes de órdenes de protección eran de mujeres menores de edad.



Del total de órdenes de protección incoadas en el cuarto trimestre en Castilla-La Mancha (310), se adoptaron 235, lo que supone el 80,76 %.



Hombres enjuiciados y condenas

862 hombres fueron enjuiciados por violencia de género en Castilla-La Mancha en 2016. De esos 862 resultaron condenados 726, lo que supone el 83,7 %.