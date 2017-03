AZUQUECA DE HENARES. “Tres claves para tener éxito en la vida”. Miguel Ángel Díaz Sánchez (coach)

La tercera de las lecciones magistrales programadas por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a través del programa Iniciativa Puente llega este martes, día 14, de la mano de Miguel Ángel Díaz. Bajo el título 'Tres claves para tener éxito en la vida', este conferenciante hablará de liderazgo, en el Espacio Joven Europeo (EJE), a las 17 horas.



La sesión se dirige a jóvenes, profesores, docentes y, en general, a cualquier persona que desee aprovechar al máximo sus capacidades y sus competencias personales o individuales.



Miguel Ángel Díaz Sánchez es coach ejecutivo y de equipos de New Way Coaching, coach international por ICC (International Coaching Community), executive coach por Center for Executive Coaching (USA) y master coach por European Coaching Center.



En su lección magistral presentará tres historias "increíbles" que ayudan a triunfar y que se desarrollan en el Triángulo de las Bermudas, la Antártida y el campo de exterminio de Auschwitz (Polonia). El objetivo es que el público descubra "cómo usar tres poderosas herramientas para forjar una base sólida que le ayudarán a triunfar", según ha adelantado el propio Miguel Ángel Díaz.



Retención del talento y capacitación

'Iniciativa Puente' es el programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Azuqueca con el objetivo de mejorar la capacitación de los jóvenes y de retener el talento loca. Colaboran con el Ayuntamiento la Universidad de Alcalá y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de los institutos del municipio. De manera paralela a las lecciones magistrales dirigidas al público en general, el programa ofrece en las aulas de los centros de Secundaria las denominadas 'píldoras formativas de alto impacto'. 'Iniciativa Puente' funciona también como intermediación entre formación y empleo y ofrece asesoramiento a jóvenes emprendedores.