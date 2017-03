Los jueces tumban la estrategia de la Junta contra el almacén de residuos nucleares de Cuenca

Noticias relacionadas El escribano palustre, contra el cementerio nuclear: más detalles de la guerra declarada al ATC La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha acordado suspender la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura del Gobierno Autonómico, en octubre de 2016, por el que amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realiza la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.



El Tribunal Supremo, en una sentencia de 16 de diciembre de 2016 ya acordó la suspensión cautelar del acuerdo del Ejecutivo regional, de 28 de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito, que afectaba a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y de residuos de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca).



El supremo basó su consideración entonces en que en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto era "más atendible" proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretendía una "pronta y correcta" gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.



Unas determinaciones del Supremo que, según el auto actual del Tribunal castellano-manchego de fecha 8 de marzo de 2017, justifican la suspensión del acuerdo de la Junta de 28 de julio de 2015 por el que se inicia el procedimiento, pero que también implicarían la suspensión del decreto posterior aprobado por la Junta en octubre de 2016 por el que se amplía la ZEPA de la Laguna de El Hito.



"Las mismas consideraciones que llevan a decidir la procedencia de la suspensión de aquel acuerdo nos sirven, por fuerza, para extender la suspensión cautelar de este decreto. Y es que, como expresa el Alto Tribunal, la valoración del conflicto y la ponderación del perjuicio, no es meramente económica, sino que atiende a la seguridad nuclear", argumenta.



A ello añade que "la ejecutividad del decreto recurrido implica el entorpecimiento a la gestión de los residuos radioactivos y, por consiguiente, el debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que se daña un servicio público de carácter esencia", relata el TSJCM.

Contra este auto cabe interponer recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM, cuyo procedimiento de fondo tendrá que resolverse con la sentencia correspondiente, según han explicado a Europa Press fuentes del Tribunal castellano-manchego.



Una ZEPA contra el ATC

El 28 de julio de 2015, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.



Está ampliación, según argumentó el Gobierno castellano-manchego, prohibiría "realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno", algo que haría que "no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca".



Posteriormente, en octubre de 2015 el Gobierno de la nación presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCM contra este acuerdo del Consejo de Gobierno, que ahora el Alto Tribunal castellano-manchego resuelve.

No obstante, en octubre de 2016 el Gobierno castellano-manchego siguió con el procedimiento y aprobó el decreto por el que amplía la ZEPA de la Laguna de El Hito, que ahora el TSJCM ha acordado suspender.