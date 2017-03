El Gobierno de Page insiste en plantear medidas contra el ATC, pese al último revés judicial

Temas relacionados Energía nuclear Ecologismo Medio Ambiente Residuos Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado ante el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma por el cual suspende el decreto del Gobierno autonómico de octubre de 2016 por el que se ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y que bloqueaba la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, asegurando que no entra en el fondo del asunto y que en todo caso no impedirá que el Ejecutivo regional siga trabajando para evitar la instalación del silo en la provincia de Cuenca.



A preguntas de los medios tras una comparecencia de prensa, Martínez Arroyo ha recordado que la decisión judicial del TSJCM es una suspensión cautelar, ante la cual ha mostrado "respeto", si bien no hace que desde su Consejería abandonen el "compromiso con el medioambiente".



"Estamos obligados a trabajar por la preservación de espacios naturales", ha dicho Martínez Arroyo, incidiendo en que esta decisión judicial se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo "que prioriza intereses nucleares sobre intereses medioambientales".



Pese al "respeto" a las sentencias judiciales, el consejero de Agricultura ha afirmado que el Gobierno autonómico "siempre antepondrá los intereses de los ciudadanos y medioambientales a los intereses nucleares", tras lo que ha subrayado que esos intereses nucleares "pasan por transportar desde toda la península residuos radioactivos a un basurero nuclear que quieren instalar en Villar de Cañas".