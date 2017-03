Los regantes levantinos pagan el agua del Tajo a 9,7 céntimos los 1.000 litros

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) Sacedón El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Francisco Pérez Torrecilla, cree que la cuenca del Segura tiene concedida una "tarifa plana de agua" a 9,7 céntimos el metro cúbico desde la cuenca del Tajo, independientemente de que la necesiten o no, y del uso que quieran hacer de ella, y "por eso les interesa trasvasar en vez de poner en marcha desaladoras".



Torrecilla, en declaraciones a Europa Press, considera que el nuevo trasvase autorizado a la cuenca del Segura es "otra patada a los ribereños", y un motivo más para que el próximo domingo 26 todo el mundo participe en la marcha convocada a pie entre Sacedón y Pareja, que bajo el lema 'Abracemos Entrepeñas', pretende hacer llegar a la sociedad la necesidad de proteger este embalse.



Esta nueva derivación es, a su juicio, "un motivo más para no quedarnos en casa el próximo día 26 y decir ¡basta ya de trasvases y basta ya de injusticias!", ha señalado el también alcalde de Sacedón.



Para Torrecilla, "esto no tiene sentido", sobre todo porque el Levante "vuelve a estar inundado, ha habido inundaciones ayer mismo en Alicante, y seguimos aprobando trasvases desde unos embalses vacíos a otros que están al doble", ha concluido.