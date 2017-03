Dentro de cuatro años se verá si los dueños de la nuclear de Trillo quieren prolongar su actividad

Temas relacionados Energía nuclear Ecologismo Guadalajara (Provincia) Trillo El director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, considera que el problema de la puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares proyectado para su instalación en la localidad conquense de Villar de Cañas debería afrontarse desde el punto de vista "técnico" y no "político", tras lo que ha pedido tanto a las distintas administraciones involucradas en su desarrollo como a los partidos políticos "visión de Estado" para resolver su futuro.



A preguntas de los medios tras la tradicional rueda de prensa para presentar el informe semestral de la central, Rodríguez ha insistido en que es "fundamental" poner en marcha un almacén de residuos en el medio plazo, por lo que ha enfatizado que es un tema que no ha de tratarse "como una moneda de cambio" entre formaciones políticas.



"El ATC es una instalación necesaria para un país que tiene centrales nucleares. Guste o no, las centrales están ahí, no las podemos borrar del mapa ni borrar los residuos que generan, así que hay que resolver esto", ha afirmado.



En cuanto a la solución alternativa de seguir almacenando los residuos en almacenes temporales individuales (ATI) en cada central nuclear, ha dicho que estas instalaciones sirvieron en su día para que las centrales "pudieran esperar con más calma y menos nervios la puesta en marcha de un ATC", algo que tendrá que ocurrir "tarde o temprano".



"Es necesario que tengamos un lugar donde llevar los contenedores de residuos desde las centrales antes del siguiente paso, que es ir hacia un almacén geológico definitivo. No podemos obviar la necesidad del ATC. Es imprescindible", ha subrayado.



Preguntado por los argumentos del Gobierno regional que se agarran a la posibilidad de potenciar los almacenes temporales, se ha preguntado si la idea es hacer eso "hasta la eternidad".



FUTURO DE LA CENTRAL NUCLEAR

Aquilino Rodríguez ha recordado que la central que dirige tiene autorización de funcionamiento hasta 2024, si bien ha precisado que tiene "ciertos límites y autorizaciones que cumplir y no un cheque en blanco".



En 2021, ha explicado, "serán las empresas propietarias de la central las que tendrán que tomar la decisión de si solicitan una renovación".



Será el Consejo de Seguridad Nuclear el que fije los límites y condiciones, "los cuales podrán ser elevados por el Ministerio de Industria". "Si las empresas propietarias deciden continuar, seguiremos haciéndolo", ha concluido.