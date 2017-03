La central nuclear de Trillo genera 1.700 puestos de trabajo al año

Temas relacionados Economía Empleo Energía nuclear Guadalajara (Provincia) Trillo En la central de Trillo trabajan actualmente 333 trabajadores en plantilla propia, otros 400 que son contratados de empresas externas con carácter permanente y otros mil trabajadores cuando se realiza la recarga anual de combustible. Los trabajadores de plantilla realizan 92 horas de formación y el personal de empresas de servicio alrededor de 30 horas.



La central nuclear de Trillo cerró el ejercicio de 2016 con una producción bruta total de 8.552,9 gigawatios, el cuarto mejor registro desde que se puso en marcha en 1989, después de que el balance del segundo semestre del año elevara la producción hasta los 4.685,7 gigawatios, 300 más que el saldo de la primera mitad de 2016.



Así lo ha puesto de manifiesto este martes el director de la central nuclear alcarreña, Aquilino Rodríguez, quien en la tradicional rueda de prensa anual para dar cuenta del Informe Semestral ha celebrado que la instalación haya funcionado durante todo el 2016 "como en sus mejores tiempos".



Tras detallar que a lo largo del año hubo tres momentos concretos de reducción de potencia al 65% a petición del despacho de cargas, ha recordado que en el mes de mayo se llevó a cabo la última recarga de combustible, poniendo el acento en que se realizó en 27 horas menos de lo previsto.



Además, la central sigue sin registrar ninguna parada automática del reactor por décimo año consecutivo, "ni siquiera paradas de turbina", tal y como ha subrayado.



Aquilino Rodríguez ha avanzado que la próxima parada para recarga de combustible, que será la decimonovena de su historia, tendrá lugar el 5 de mayo, y durante un mes dejará sin actividad la instalación. La recarga concluirá el 4 de junio y este año será "normal, sin grandes actividades".

Se trata de una parada "bastante normal", si bien ha adelantado que en el año 2018 la parada será "más especial", de las que se realizan una vez cada diez años.



La próxima parada contará con 40 empresas especializadas en trabajos de recarga y unas mil personas trabajando adicionales a la plantilla. "Vamos a hacer actividades significativas de las que se hacen todos los años como cambiar elementos combustibles, 40 en total, lo que representa una cuarta parte de los elementos combustibles", ha detallado.



Como actividades más significativas durante la próxima parada, Aquilino Rodríguez ha señalado que se realizarán pruebas de presión del recinto de contención, algo que se hace cada ocho años, fase en la que se someterá a dicho recinto durante 48 horas para comprobar su estanqueidad.



Además, se revisará la turbina de alta presión, algo que se realiza cada nueve o diez años; y se llevará a cabo una última modificación de diseño significativa, relativa al sistema de Venteo Filtrado de la Contención, que ya ha comenzado para que esté lista antes de que acabe el año.



Otras dos acciones a realizar son la modernización de las sondas de nivel de la vasija del reactor y la renovación de los rectificadores de salvaguardia del tren 4, "dos botones de muestra de que la central, a medida de que va cumpliendo años, se va renovando tecnológicamente", ha explicado.



Asimismo, Rodríguez ha avanzado que el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Trillo va a contar con nuevos contenedores ya que los que dispone actualmente "no pueden albergar los combustibles" existentes. Estos contenedores, que adquirirá también la central nuclear de Almaraz, están fabricados con materiales más recientes y permiten cargar "más elementos combustibles con mayor grado de quemado y menor grado de enfriamiento", ha añadido.



En este sentido, ha apuntado que el ATI de la central de Trillo tiene una capacidad para 80 contenedores y, por el momento, han cargado 32 de ellos del "tipo antiguo" al realizar una carga de dos de ellos por año.



También ha resaltado el director la "modernización tecnológica" a la que están sometiendo a la central, ya que han realizado mejoras en la actualización de sondas y en la rectificación de equipos de salvaguardia, todo ello --ha puntualizado-- sin que sea una exigencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o las medidas adoptadas postfukushima.



EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL

"La radioactividad es algo natural", ha sostenido el director de la central nuclear, que ha señalado que las personas que viven en el entorno de Trillo con el impacto radiológico, vive en menor radiación al lado de la central nuclear que en otras zonas que no cuentan con estos generadores de energía pero que debido al entorno en el que se ubican presentan unos niveles más altos de radiación.



También ha destacado que la central no ha contado con ningún suceso desde el mes de mayo del año 2015, algo que a su juicio avala "el carácter del buen año 2016 que ha tenido la central". También ha corroborado que los resultados del tercer trimestre del CSN apuntan que todos los indicadores que se miden para controlar la gestión y el estado de la central están en color verde, así como todos los hallazgos, siendo la central "que menos ha presentado" con un total de 14.