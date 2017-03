Esperan 49.000 aspirantes a las 464 plazas que la Junta acaba de convocar

Temas relacionados Economía Empleo Paro Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este miércoles la convocatoria de los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público (OEP) de Administración General, que asciende a 464 plazas y tiene como objetivos crear empleo, mejorar la calidad de los servicios públicos, cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos y estimular la promoción profesional de los empleados públicos.



En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el director general de Función Pública, José Narváez, y la directora de la Escuela de Administración Regional, Berta Hernández, Ruiz Molina ha informado del desarrollo de los distintos procesos selectivos de la OEP de Administración General, cuyas convocatorias se han publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).



El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el año pasado dos ofertas de empleo público, por un total de 2.244 plazas. Ahora, se convocan los procesos selectivos de Administración General, que asciende a 464 plazas, de las cuales 274 son para funcionarios y 190 para personal laboral.



Del número total de plazas ofertadas, se reservan 34 para personas con discapacidad, cumpliendo con el 7 por ciento máximo que establece la ley en esta materia.



Ruiz Molina ha subrayado que con las ofertas de empleo público, además de crear empleo, cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos y estimular la promoción profesional de los empleados públicos, se pretende “mejorar la calidad de los servicios públicos”, que es uno de los objetivos del plan de recuperación social y económica que está llevando a cabo el Ejecutivo de Emiliano García-Page.



En este sentido, Ruiz Molina ha querido poner en valor la convocatoria de estas 464 plazas para Administración General en el primer año del Gobierno de García-Page, teniendo en cuenta que a lo largo de toda la anterior legislatura únicamente se aprobaron siete plazas.



El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha manifestado que, previsiblemente, los exámenes de estos procesos selectivos se iniciarán a finales de septiembre, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con la intención de aprobar ofertas de empleo público también este año.



“La secretaria de Estado de Función Pública nos dijo que no podíamos aprobar OEP al no existir Ley de Presupuestos y al no haber habido un decreto de prórroga de los presupuestos hasta que no estén aprobados los PGE para 2017. En la medida en que se nos permita proseguiremos aprobando OEP”, ha explicado Ruiz Molina en relación con este asunto.



El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha incidido en que fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el que “introdujo el tema de las tasas de reposición en la Conferencia de Presidentes para que esta tasa se eliminara, al menos, en los servicios públicos fundamentales”.



En este sentido, Ruiz Molina ha enfatizado que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el año pasado el máximo número de plazas que podía convocar, ya que no se pueden ofertar más plazas que las permitidas por la tasa de reposición establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.



Así, ha añadido, “estamos trabajando en ir reduciendo paulatinamente la tasa de interinidad de los empleados públicos y en la medida en que podamos aprobar OEP iremos reduciendo la tasa de interinidad” del empleo público.



Desde Internet

Por su parte, el director general de Función Pública ha explicado que el plazo de solicitud para poder participar en este proceso de selección se inicia mañana, 16 de marzo, y finaliza el 12 de abril.



Narváez ha resaltado que las plazas de las que hoy se convocan los procesos selectivos afectan a todos los sectores de funcionarios o laborales y, así, ha detallado que para Administración General en el subgrupo A1 se convocan las especialidades económica, ingeniería agronómica, jurídica, psicología, letrados y veterinarios y en el subgrupo A2, ingeniería técnico agrícola, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia y educación social. Del grupo C1 se convoca escala administrativa de informática y del grupo C2, cuerpo auxiliar.



Respecto a las plazas de promoción interna, se convocan de administración general y cuerpo superior en el subgrupo A1, del cuerpo técnico de gestión administrativa y escalas informáticas en el subgrupo A2 y del cuerpo ejecutivo en el grupo C1.



En cuanto al personal laboral, las categorías que se convocan son las de auxiliar técnico educativo, técnico especialista en jardín de infancia y auxiliar sanitario, cocineros, encargados de obras públicas, operador de maquinaria pesada, técnico especialista de intérprete en lenguaje de signos, ayudante de cocina y oficial segunda de mantenimiento.



Como novedades del proceso selectivo, el director general de Función Pública ha resaltado que “por primera vez se ha habilitado un sistema telemático que permite la inscripción, registro y pago de las tasas de las solicitudes”, que está disponible en el portal del Empleo Público de Castilla-La Mancha



Narváez ha precisado que se estima que del total de solicitudes presentadas el 75 por ciento serán telemáticas, las cuales tienen una bonificación del 10 por ciento para incentivar el uso de la administración electrónica. Respecto al abono de la tasa, Narváez ha destacado que las personas que estén en situación de desempleo están exentas del pago de la misma.



También ha mencionado entre las novedades la posibilidad de que a las mujeres con embarazo de riesgo o parto se les puede diferir la realización de las pruebas en el caso de que los exámenes les coincidan con esas circunstancias.

Narváez ha explicado que, según la estimación de la Administración regional, basada en procesos anteriores y en la situación socio-económica, a estos procesos selectivos se presentarán unos 49.000 aspirantes.



Los tribunales estarán formados por empleados públicos, que serán los responsables del desarrollo de las pruebas y de su calificación. En total, se constituirán 26 tribunales, integrado cada uno por 10 miembros, cinco titulares y cinco suplentes. Por lo tanto, los tribunales estarán formados por 260 empleados públicos.



Existe la posibilidad de nombrar expertos, sobre todo en las pruebas de discapacitados intelectuales, en las cuales los cuestionarios son de lectura fácil para que haya igualdad de condiciones con el resto de aspirantes.



El sistema de selección de estas convocatorias, en todos los procesos selectivos, excepto en el de letrados, es el concurso oposición.



Respecto a la realización de las pruebas, Narváez ha indicado que se realizarán preferentemente en Toledo, salvo que el número de los aspirantes haga necesario que se hagan en otras capitales de provincia, y que el día que se celebren las mismas se organizará un operativo coordinado con el Ayuntamiento, en el que participan los centros docentes, la Policía Local y los servicios de emergencia.