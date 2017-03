Los vecinos del campo de golf de Cabanillas no quieren una fábrica a las puertas de sus casas

Temas relacionados Economía Empleo Cabanillas del Campo Alrededor de una treintena de vecinos de la zona residencial del Campo de Golf han acudido en la mañanaq del miércoles al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, para atender las explicaciones del alcalde, José García Salinas, respecto a un proyecto presentado por una empresa para instalar en la zona una nave de uso industrial.



Al parecer, la empresa pretende dedicarse en ese lugar a labores de ensamblaje de “drones” y dirigibles. El alcalde convocó la reunión hace unos días, ante las inquietudes que se habían detectado en el barrio, donde muchos vecinos se oponen al proyecto. En los últimos días se han recibido varias llamadas, mensajes y correos aludiendo a este asunto, y el primer edil consideró que la mejor opción era mantener una reunión como esta, para aclarar todas las dudas.



Salinas ha comenzado su exposición negando algunas acusaciones detectadas, respecto a una supuesta opacidad por parte del Ayuntamiento en cuanto al proyecto. “Si ustedes se han enterado del proyecto es porque le hemos dado la publicidad que marca la Ley. No ocultamos ni tratamos de tapar nada. El anuncio se ha publicado en diarios informativos de la provincia y en el DOCM. Y antes las dudas e inquietudes recibidas, hemos decidido convocar esta charla”, reseñaba el alcalde.



A continuación el primer edil ha comentado que, semanas atrás, se recibió en el Registro Municipal una solicitud de licencia por parte de una mercantil de Guadalajara, para construir una nave desmontable en una parcela rústica, no residencial, de 17.000 metros cuadrados. La pretensión del citado particular es levantar una nave de 716 metros y una oficina de 250 metros cuadrados. “A raíz de la recepción de la petición, el Ayuntamiento ha hecho lo que procede según la Ley, que es someterlo a exposición pública, para que quien quiera presente alegaciones de mejora o de oposición. Cuando se reciban todas ellas -el plazo acaba el 23 de marzo- el Ayuntamiento emitirá dos informes, técnico y jurídico, interpretando si procede o no la construcción de esta instalación. Los técnicos tienen que evaluar aspectos como los accesos, existencia de tendido eléctrico, cercanía a viviendas, etcétera. Y luego tiene que haber también un informe vinculante de la Junta de Comunidades para calificar si el terreno es compatible con el uso que se pretende”, explicaba el alcalde cabanillero.



En este sentido, Salinas ha negado de modo tajante algunas interpretaciones maliciosas y falsas acusaciones que se han recibido en los últimos días en el Ayuntamiento, respecto a supuestos intereses municipales con la empresa, o respecto a la intención del consistorio de “recalificar” la parcela en cuestión de residencial a industrial. “Como Equipo de Gobierno puedo asegurar que no nos agrada especialmente que se levante algo que pueda afectar visualmente al entorno, pero quiero dejar claro que, ni se trata de una actividad contaminante, ni el Ayuntamiento está recalificando terreno alguno. Vamos a ser exquisitos en la tramitación, pero deben tener en cuenta que este es un acto reglado, y si la empresa cumple los requisitos exigidos, nosotros no podremos denegar el permiso, porque entonces estaríamos prevaricando. Lo que sí puedo avanzar es que, a día de hoy, no los cumple. Y además, personalmente veo difícil que lo consiga”, señalaba García Salinas.



A este respecto Salinas también ha dejado claro que no es potestad de ningún ayuntamiento escoger la ubicación de un particular para sus actividades, y ha especificado que serán exclusivamente los técnicos urbanistas y jurídicos quienes, con sus informes, darán trámite o no al proyecto; “y puedo asegurar los técnicos protegerán los intereses generales de los vecinos, y van a ser exquisitos”, ha asegurado el primer edil, quien ha defendido que el Ayuntamiento en este procedimiento está siendo “absolutamente escrupuloso”.



Posteriormente Salinas ha contestado a cuantas preguntas le han planteado los vecinos congregados respecto a los accesos que tendría la nave si llega a implantarse, el volumen de tráfico que esperan que tenga, o la manera de hacer alegaciones de modo formal. Los reunidos también han aprovechado la reunión para comentar otras cuestiones referidas a su barrio, referidas al mantenimiento de las zonas ajardinadas, la limpieza, o la situación de las bombas de suministro de agua, entre otras.