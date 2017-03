El PSOE y no Ciudadanos será quien lleve al Juzgado el caso de la diputada “tránsfuga”

Yolanda Ramírez abandonó el partido naranja, pero no su decisivo escaño en la Diputación

El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha anunciado que en los próximos días se emprenderán acciones judiciales por todo lo ocurrido tras la marcha de Ciudadanos de Yolanda Ramírez en la Diputación de Guadalajara. Así lo ha dado a conocer este jueves "tras constatar que el recurso de reposición presentado ante la propia Corporación va a ser desestimado por el Equipo de Gobierno del PP y por la diputada tránsfuga",en el Pleno convocado para el viernes,.según ha planteado en rueda de prensa.



El Grupo Socialista pedía que se echara atrás el acuerdo aprobado también en Pleno a finales del pasado mes de enero, que concedió una dedicación exclusiva de cerca de 50.000 euros anuales a la diputada.



El Grupo Socialista va a presentar un recurso contencioso-administrativo, aunque no descarta tampoco otras medidas judiciales. Consideran que se ha infringido en primer lugar la Ley de Bases de Régimen Local, modificada en 2003 precisamente para desincentivar el transfuguismo.



Tampoco se habría cumplido, a su juicio, el Reglamento de la Diputación, reformado en 2005 para regular la situación de los diputados provinciales no adscritos tras la expulsión de cinco de los integrantes del Grupo Popular. Esta norma establece que les corresponderán los derechos políticos y económicos que tengan individualmente por su condición de miembros de la Corporación, que en el aspecto económico no son más que las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones, "muy lejos de la dedicación exclusiva que ha otorgado el PP a Ramírez", según insisten desde el PSOE.