Marta Valdenebro cree que ahora no hay igualdad a la hora de elegir plaza escolar en Guadalajara

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Ciudadano perplejo

17/03/2017 Cospedal no tiene vergüenza y Guarinos tampoco .

Señora Valdenebro: Debería usted ser más prudente cuando hace esas afirmaciones tan absolutamente desacertadas.El gobierno de Manos tijeras Cospedal destrozó la educación, la sanidad y los servicios sociales en nuestra región que quedaron hechos unos zorros .Y no puede salir usted diciendo lo que dice , que el gobierno de la reconstrucción de la educación sobre todo pública hace lo que dice que hace .Los padres mantienen todo su derecho a elegir centro de acuerdo a su ideario lo que el gobierno regional evita quitando la zona única es que se cierren muchos colegios públicos tal como desea la extremista ideología de sus dos jefas regional y provincial. Un saludo señora Valdenebro y si acepta un consejo aléjese de estas dos tóxicas personas si no quiere acabar como ellas (echada de la Junta y vetada en la Diputaciónoche respectivamente). Ciudadano perplejo

17/03/2017 Cospedal no tiene vergüenza y Guarinos tampoco .

Señora Valdenebro: Debería usted ser más prudente cuando hace esas afirmaciones tan absolutamente desacertadas.El gobierno de Manos tijeras Cospedal destrozó la educación, la sanidad y los servicios sociales en nuestra región que quedaron hechos unos zorros .Y no puede salir usted diciendo lo que dice , que el gobierno de la reconstrucción de la educación sobre todo pública hace lo que dice que hace .Los padres mantienen todo su derecho a elegir centro de acuerdo a su ideario lo que el gobierno regional evita quitando la zona única es que se cierren muchos colegios públicos tal como desea la extremista ideología de sus dos jefas regional y provincial. Un saludo señora Valdenebro y si acepta un consejo aléjese de estas dos tóxicas personas si no quiere acabar como ellas (echada de la Junta y vetada en la Diputaciónoche respectivamente). Mariano

17/03/2017 Derecho a la educación.

Lleva usted razón señora Valdenebro, la libertad y el derecho a la educación se garantiza cerrando escuelas rurales, despidiendo profesores y maestros, eliminando las becas de comedor y las ayudas para libros, suprimiendo transportes escolares, disminuyendo los recursos de atención a la diversidad. Cuando la vuelvan a mandar que salga a los medios no olvide el pasado reciente.