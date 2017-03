Arte involuntario en el Museo Sobrino

Llevados por nuestro afán de siempre servir a esta ciudad a la que tanto debemos y que tanto merece, en LA CRÓNICA DE GUADALAJARA no podemos resistirnos a contribuir al fondo artístico del Museo Francisco Sobrino con la imagen que encabeza estas breves líneas.



Para el que no frecuente mucho esas dependencias, aclararle que se trata de la cristalera que cierra la parte trasera del Museo, justo al lado de un tresillo de madera y acertado diseño, apropiado para novios amantes de lo oscuro y de solitarios cansados de deambular. Sea por el civismo de los vecinos, por el desconocimiento de los vándalos o por la cámara de vigilancia que existe y de la que no se avisa ni previene, el caso es que por allí no hay pintadas ni destrozos. Y que siga así.



La ramita formó esta artística composición hace semanas.



Si el servicio de limpieza del Ayuntamiento (propiedad de Valoriza como Valoriza es propietaria del Ayuntamiento) no lo ha quitado, por allí andará. Y si no, tenemos la imagen que lo recuerda.



Arte efímero, en versión alcarreña. Y barato. Tan barato, que este Chismorreador lo da gratis para general conocimiento. Por aquí, me dicen, es la costumbre.