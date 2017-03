El PP plantea una alternativa para salvar los toros de muchos pueblos de la provincia este verano

Temas relacionados PP Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades Fiestas Ocio Toros El parlamentario regional del PP por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha asegurado que la modificación del reglamento taurino que ha realizado el gobierno de Page “va a afectar negativamente a los festejos populares de la provincia de Guadalajara este verano”.



En el transcurso de una rueda de prensa ha exigido a Page “la modificación urgente del citado Reglamento”, con el fin de que, “sin mermar la seguridad de los festejos populares, se eviten costes añadidos innecesarios, aminoren otros costes de gestión y se estudien y faciliten todos los requisitos de gestión sanitaria en aras de hacer viable la celebración de los festejos populares en todos los municipios como ha ocurrido desde siempre”



Para Robisco, estamos ante un nuevo ataque de Page a Guadalajara “que no contento con destrozar la Sanidad, con retrasar el Campus Universitario o provocar la huida de empresas a la comunidad de Madrid, ahora ataca a algo tan nuestro y tan arraigado en nuestros pueblos como son los festejos taurinos populares”.



“El mundo del toro genera cientos de puestos de trabajo en nuestra provincia y Page, de la mano de Podemos, va a cargarse los encierros y festejos populares en Guadalajara” ha afirmado



Robisco ha asegurado que el gobierno de Page además de aumentar los costes que suponen la celebración de estos festejos populares, “ha cuadruplicado las sanciones a los ayuntamientos” y ha advertido “que este verano va a ser peor”. Ante este aumento de los costes y de las sanciones, Robisco teme que en un futuro muy cercano vayan a desaparecer muchos encierros en la provincia de Guadalajara.



El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular afirma que “en el PP no estamos en contra de que se tomen todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de estos festejos pero creemos que existe margen para que se haga de otra manera y no como pretende Page porque se va a cargar muchos de los festejos que forman parte de la tradición de nuestros pueblos y, por consiguiente, va a afectar negativamente a la economía de los mismos”.