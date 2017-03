Los “susanistas” se presentan en la sede del PSOE de Guadalajara

Comparecieron caras conocidas de la historia reciente y no tan reciente del partido en la provincia

Un grupo de militantes de la provincia de Guadalajara, cercano al centenar según ellos mismos, ha presentado en la tarde del viernes la plataforma de apoyo a Susana Díaz con el que, según han expresado, quieren mostrar "la confianza en el proyecto que representa Susana Díaz", al que califican de "ilusionante, abierto y participativo".



En su presentación han señalado que uno de los objetivos de este proyecto es "afianzar un PSOE que vuelva a ilusionar a la mayoría de la ciudadanía, que no reniegue de todo lo bueno que ha hecho durante sus años de historia, que no hable mal de los compañeros y compañeras y que vuelva a ser un partido ganador para, desde el Gobierno, poder mejorar la vida de las personas”.



Este grupo de apoyo a Susana Díaz se ha comprometido a “dialogar, explicar y debatir con las compañeras y compañeros del partido en la provincia sin insultos ni descalificaciones, porque el proyecto que representa Susana Díaz no las necesita”.



Castilla-La Mancha es una de las comunidades en las que los cuadros del PSOE y sus cargos públicos más abiertamente se han mostrado a favor de Susana Díaz, empezando por la afinidad de ésta con el propio Emiliano García-Page. En el caso de Guadalajara, Pablo Bellido y sus colaboradores apostaron en su día por Madina en el proceso de primarias en el que resultó ganador Pedro Sánchez.



Entre los presentes en la foto cabe destacarse la presencia de Alberto Rojo (delegado de la Junta de Comunidades); Araceli Martínez (viceconsejera y directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha); Jesús Alique, exalcalde de Guadalajara, exsenador y expresidente de la Diputación de Guadalajara; Florentino García Bonilla, exalcalde de Azuqueca de Henares; Araceli Muñoz de Pedro, que fuera subdelegada del Gobierno y consejera de la Junta de Comunidades; Marisol Herrero, exconsejera de Cultura y el diputado regional José Luis Escudero. También pertenece a este grupo Elena de la Cruz, actual consejera de Fomento.



La diputada provincial Sara Bronchalo fue la encargada de dirigir el acto de presentación.