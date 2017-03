Orange se columpia con el Día del Padre

Hay que ser muy insensible para, como ha hecho Orange, mandar este 20 de marzo a sus clientes un SMS del siguiente tenor:

"No te han regalado nada. No te preocupes. Con Orange, regálate un smartphone".

La víspera, por si ya se nos ha olvidado, fue el Día del Padre. Y habrá habido padres que no han recibido nada de sus hijos porque no se hablan con ellos, porque se les han muerto o porque no hay dinero ni para regalar a mayor gloria del comercio local.



En cualquier caso, andar hurgando con ánimo supuestamente festivo los sentimientos ajenos mientras invades los teléfonos de la clientela con mensajes insidiosos e insistentes entraña riesgos: por ejemplo, el de hacer daño el lunes a quien ya lo sufrió el domingo.



Hay recursos de marketing que los carga el diablo. Y cerebros que hacen eco. Por lo vacíos, no por lo ingeniosos.