El Gobierno de Page reconoce al Partido Castellano como interlocutor

El presidente nacional del Partido Castellano (PCAS), Pedro Manuel Soriano, ha trasladado este lunes al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, una serie de solicitudes que esta formación política considera que deben incluirse en el nuevo Estatuto regional y que pasan por medidas contra la despoblación o "colaboración institucional entre las comunidades autónomas castellanas".



En declaraciones a los medios tras el encuentro que el Ejecutivo ha mantenido con el PCAS, el presidente de este partido ha explicado que el agua también es una cuestión que debe "aparecer reflejada", al igual que la Ley Electoral sobre lo que, a preguntas de los medios, Soriano ha señalado que hay que apostar por "comarcalizar --que los diputados se elijan en las comarcas-- o bien la circunscripción única", y "en ningún caso" mantener la actual.



Por último, ha agradecido al vicepresidente autonómico el haber podido conocer las líneas que ha seguido el Gobierno regional para la elaboración del Estatuto.



De su lado, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha puesto de manifiesto que "habrá que introducir una regulación específica en materia hidráulica y ambiental, que en el caso del río Tajo las dos confluyen, porque el problema es ambiental e hidráulico". Sin embargo, ha explicado que en este encuentro "no se ha profundizado en esta cuestión".



A preguntas sobre el memorándum que blinda el trasvase Tajo-Segura, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha mantenido que "no solo no va en favor de los intereses de la región, sino que los perjudica enormemente".



Por último, ha concluido explicando que se trata de la última ronda de contactos que el Ejecutivo ha estado llevando a cabo con las formaciones políticas, sin embargo, ha dicho el vicepresidente esto "no quiere decir que no pueda haber nuevas rondas o aportaciones".