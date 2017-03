Aquí están las diez empresas que aspiran a gestionar el párking del Hospital como un buen negocio

Noticias relacionadas Piden firmas para conseguir que el parking del Hospital sea gratuito Temas relacionados Guadalajara Hospital de Guadalajara Casi dos meses han tenido que pasar para que conozcamos por sus nombres las empresas interesadas en la gestión del parking del Hospital de Guadalajara. Se acaban de hacer públicas y LA CRÓNICA DE GUADALAJARA se las detalla.



La Mesa de Contratación resolvía este lunes, las diez empresas admitidad y también la única excluida en el concurso para la explotación del aparcamiento del complejo hospitalario alcarreño. Cuando fue presentado públicamente en la Delegación de la Junta, el pasado 30 de enero, Alberto Rojo, delegado en la provincia del Gobierno de García-Page, llegó a asegurar literalmente que el pliego "tiene todos los ingredientes para que sea gestionado por una entidad sin ánimo de lucro", ya que al menos la cuarta parte de la plantilla tendrá que acreditar alguna discapacidad. No parece que vaya a ser así, salvo que consideremos como tal a Ilunion, el gran holding empresarial de la ONCE que ocupa a trabajadores con bonificaciones en la Seguridad Social, que recibe numerosas subvenciones por otros conceptos y que opera en Cabanillas del Campo desde hace muchos años con Manchalan, una empresa de retractilados y otros servicios auxiliares.



Basta ver la relación de las empresas interesadas en el parking del Hospital de Guadalajara para salir de dudas:



• HINOBEPA, SL. Es, probablemente, la de menor tamaño entre las concurrentes. Tiene su sede en Madrid.



• SERVICIOS SANITARIOS DE GUADALAJARA, SL. Comparte la misma administradora única con FAHEDU, empresa bien conocida desde su sede en el número de 7 de la Avenida Donantes de Sangre, que coincide con el complejo hospitalario y donde gestionan varios negocios desde hace un cuarto de siglo.



• VALORIZA. Es la adjudicataria de algunos de los servicios más importantes dados en concesión por el Ayuntamiento de Guadalajara. concurre con su sociedad anónima de servicios medioambientales.



• TECNOLOGÍAS VIALES APLICADAS, TEVA SL. Es una empresa del sector, de tamaño medio.



• ILUNION CEE OUTSOURCING, SAU, con las características descritas más arriba. Están activos en sectores tan diversos como el de la seguridad, limpieza, mantenimiento, hostelería, comercio, seguros, sanidad...



• APK2 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS, SA. Es muy conocida en el sector de los aparcamientos. Tiene su sede en la calle Hermosilla, de Madrid.



• CONTINENTAL PARKING, SL. Aseguran que por sus concesiones pasan cuatro millones de vehículos al año en rotación.



• DORNIER, SA. En Guadalajara es bien conocida por ser la responsable del estacionamiento regulado en superficie, actividad que también desarrolla en otras ciudades, como Toledo. Son los propietarios o gestores de numerosos aparcamientos subterráneos en Madrid.



• PAVAPARK MOVILIDAD, SL. Empresa titular, según su web, de 14.000 plazas de aparcamiento.



• ESTACIONAMIENTOS IBERPARK. Una de las grandes del sector.



Incluso la única empresa que ha sido excluida, CP PLUS PARKING ESPAÑA, tiene una facturación anual más que considerable: 22 millones de euros. No podrá optar al entender la mesa de contratación que la documentación presentada no se ajustaba a lo solicitado en el pliego.



Plazas a más de 1 euro a la hora

El elegido tendrá para sí 1.186 nuevas plazas de aparcamiento. “El parking del hospital no es gratis porque tiene un coste construirlo y un coste mantenerlo, pero no se va a hacer negocio con él”, insistía Rojo en su comparecencia del 30 de enero pasado.



En los pliegos se ha establecido un precio especial para el personal, que podrá aparcar en el nuevo parking por un euro por turno o bien adquirir un abono mensual por 20 euros. El usuario general podrá aparcar un día completo por 7 euros. En caso de optarse por fracciones horarias, el precio máximo será de 1,08 euros la hora, aunque el pliego señala que sólo obtendrán puntuación extra por este concepto las empresas que oferten 0,90 euros o por debajo de esa cantidad.