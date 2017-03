El PSOE se va hasta 2034 para criticar el contrato municipal con Guadalagua

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Francisco Úbeda Guadalajara Agua PP PSOE El PSOE de Guadalajara ha advertido que el Ayuntamiento de la capital alcarreña va a "cobrar 2.923.000 euros a los vecinos de la ciudad para compensar a la empresa que gestiona el agua, Guadalagua", que se pagarán a razón de 172.000 euros anuales durante los próximos 17 años por tres motivos: no haber alcanzado los consumos mínimos, el incremento de las tarifas que cobra la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) y, por último, la revisión del Índice de Precios al Consumo (IPC).



Así lo ha apuntado el concejal del PSOE, Víctor Cabeza, que ha denunciado que la privatización de este servicio "penaliza a los usuarios que se esfuerzan en reducir el consumo", según ha informado el PSOE en una nota de prensa en la que ha apuntado que este servicio está privatizado desde el año 2009 y que esta "compensación" corresponde a los gastos derivados en materia de agua del año 2013.



El pago, ha continuado, va a comenzar el próximo mes de septiembre, una fecha que "el alcalde, Antonio Román, no ha querido aflorar durante todo este tiempo hasta que han finalizado los procesos electorales que se han sucedido en los últimos años", ha agregado Cabeza.



CONSUMO MÍNIMO

El concejal socialista ha señalado que el contrato de adjudicación "fijó el consumo mínimo anual de la ciudad en seis millones de metros cúbicos, y otorgó a la empresa el derecho a reclamar al Ayuntamiento una compensación por ingresos no percibidos si el consumo real se queda por debajo".



"En realidad, ningún año ha llegado ni de lejos a esa cifra, así que en 2014 se calculó en más de un millón de metros cúbicos el déficit estructural, y desde entonces ya se están pagando más de 650.000 euros anuales para equilibrar las cuentas de la adjudicataria", ha manifestado el edil alcarreño.

"Esta circunstancia pone en evidencia que el contrato se hizo pensando en las empresas, y no en los usuarios del servicio. Aunque consumamos menos, al final tenemos que pagar siempre lo mismo ya que este tipo de contratos por los que han optado el alcalde y el equipo de Gobierno del PP no existe un verdadero riesgo para las concesionarias. La única incertidumbre es saber cuánto van a terminar ganando", ha lamentado el concejal socialista.



CAUSAS DEL INCREMENTO DE TARIFAS

Otro motivo para que el Ayuntamiento de Guadalajara tenga que realizar este pago, ha apuntado Cabeza, se debe "a la repercusión del incremento de las tarifas que cobra la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) por abastecer a la ciudad", una subida "impuesta en ese año 2013 por el ahora vicealcalde, Jaime Carnicero, cuando era presidente de la MAS, y que supondrá más de 226.000 euros".



También, el edil ha indicado que hay que añadir los costes derivados de la revisión del Índice de Precios al Consumo (IPC), "que tampoco se aplicaron cuando correspondía y, al igual que el resto de cantidades, tendrán que ir pagándose a partir de ahora, a lo largo de los 17 años que restan de concesión".



"Lo que estamos comprobando año tras año es que el canon de 15 millones de euros que la empresa pagó al Ayuntamiento nada más obtener la concesión, y que Román se gastó de inmediato, principalmente en granito y asfalto, eran un préstamo encubierto para maquillar su pobre gestión de cara a las elecciones de 2011. Un favor que ahora estamos devolviendo con creces todos los usuarios", ha concluido el concejal socialista.



Reacción de Francisco Úbeda

El concejal delegado del servicio de abastecimiento de agua, Francisco Úbeda, ha acusado poco después al concejal socialista de tratar de alarmar y preocupar a la población en base a informaciones “manipuladas” y “sesgadas”.



El concejal del equipo de Gobierno aclara, tal y como ya explicó la semana pasada en rueda de prensa el vicealcalde, que hay actualizar el contrato con Guadalagua, "en base a una necesaria actualización contractual que cuenta con los informes favorables" de los servicios técnicos del Ayuntamiento. “No existe, por tanto, ninguna subida camuflada ni tampoco actualización alguna del canon, tal y como sugiere el PSOE. Se trata simple y llanamente de ajustar la concesión, algo que está previsto en éste y en la mayoría de los pliegos de condiciones que rigen los contratos de cualquier administración pública”.



Úbeda reitera lo que el equipo de Gobierno ya explicó públicamente la semana pasada: “La actualización del contrato, que se situará en 172.000 euros, conllevará una actualización de la tasa del agua de un 0,7% (un 2,8% en su cómputo total), lo que no supondrá, a penas, ningún impacto en el bolsillo de los vecinos”.



El equipo de Gobierno recuerda que el precio del agua en Guadalajara no ha experimentado ninguna subida desde el año 2013, más allá del IPC y de lo correspondiente a los gastos energéticos y compra de agua. “Guadalajara cuenta con una de las aguas más baratas de España y así seguirá siendo”, concluye Úbeda.