Un lobo mata a un ternero en El Cardoso de la Sierra

El lobo ha vuelto a atacar en El Cardoso de la Sierra y ha matado un ternero y herido a otro de un ganadero de este pequeño municipio de la Sierra Norte.



Tal y como ha confirmado a Europa Press el propio ganadero perjudicado, en apenas unos días su ganado ha sido "atacado" en dos ocasiones. "Una noche me he visto obligado a dormir con las vacas para que se tranquilizaran, pero tuve que hacer un triángulo de fuego porque estaban muy nerviosas, nunca lo había visto igual", ha dicho Enrique M.



Según ha señalado, en ambas ocasiones ha sido a pleno día, la última el pasado martes, y gracias a su padre, que vio cómo el lobo las rodeaba, pudieron impedir algo peor. "Si no llega a ser por él, me las fulminan".



Además, según este ganadero, estos días están viendo más buitres que nunca por la zona, y especialmente cuando está el lobo acechando, de ahí que haya asegurado que están muy preocupados.



Incluso han visto algún jabalí acercándose a los terneros, "algo insólito", según este ganadero de la Sierra Norte.