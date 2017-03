El valor de un diario Actualizado Compartir: | Imprimir | ¿Algún error? | Enviar | La Crónic@ Temas relacionados Opinión Periodismo No hay que hacer difícil lo fácil y si logramos comprender lo complicado, estaremos más cerca de una vida mejor. Apliquen esto al periodismo y encontrarán cuál es su mejor justificación: informar. Es decir, presentar lo que ocurre, ya sea a la vista o en la penumbra, y hacerlo para general conocimiento si se presume que lo narrado tiene suficiente relevancia.



Luego, con el andar del tiempo y de la tecnología, Internet ha facilitado que entre los periodistas y los lectores se rompan las barreras hasta el punto de hacer algo muy parecido a una comunidad. Eso, que tiene sus ventajas, también ha traído ruido y una tendencia al embarullamiento y a la confusión de los conceptos que no siempre facilita el trabajo.



El jueves, LA CRÓNICA DE GUADALAJARA publicaba la galería gráfica de un accidente de tráfico, que entraba en colisión (permítasenos el juego de palabras) con el sentir del propio director del periódico, según lo había dejado escrito el pasado domingo a cuenta de un hecho similar.



El caso y el suceso tienen, dudas profesionales aparte, un desenlace aleccionador, gracias al testimonio de la esposa del hombre accidentado en la calle Sigüenza. Lo dejó escrito a las pocas horas como comentario a la propia noticia. Ella da las gracias. Nosotros, a ella, también. ¿Acaso hay que explicarlo más?





Nombre: Penny Rivas

Título: Referente al accidente de moto de la Calle Sigüenza



Comentario: El motorista del accidente es mi marido, y me alegra decir que no ha sufrido heridas graves. En su nombre, y en el mio, nos gustaría dar las gracias a toda la gente que nos ha ayudado esta mañana,.. la Policía Local, la Policía Nacional, y por su puesto el personal de las ambulancias, y del Hospital general de Guadalajara. Pero en especial, al señor que sale en las fotos y cuyo nombre desconocimos. Fue muy amable con mi marido y conmigo y nos tranquilizó en todo momento. Muchísimas gracias a todos. Al conductor del camión, queremos decir que aunque el camión estaba mal aparcado y la rampa contra la cual chocó mi marido no tenía señales, entendemos que sólo hacía su trabajo, y que es imposible aparcar / descargar en Guadalajara, y que mucho ánimo a él también. Una vez más, muchísimas gracias a todos.



Fdo. Penny Rivas



