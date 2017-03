Los funcionarios se hartan de los problemas informáticos en los Juzgados de Guadalajara

Unos cuarenta funcionarios de Justicia de los aproximadamente 170 que hay en Guadalajara, se han concentrado este viernes ante las puertas de los Juzgados de la capital para reclamar más medios materiales y formación en el uso de las nuevas aplicaciones informáticas porque los problemas que tienen "conllevan que el tiempo de tramitación de las causas se haya incrementado".



Así lo ha denunciado Pablo Moya, presidente de la Junta de Personal del Ministerio de Justicia en Guadalajara, en la que están representados los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, convocantes de esta concentración.



Una protesta que es fruto de los problemas que vienen padeciendo desde la implantación del expediente digital; que afirman que ha provocado un aumento de la carga de trabajo porque tienen que emplear más tiempo en asuntos burocráticos y en el manejo de unos programas que en unos casos se "quedan obsoletos", "van lentos" o no saben como funcionan.



Exigen al Ministerio de Justicia que se reconozca tanto laboral como retributivamente esta nueva forma de trabajar, y creen que eso pasa por poner en marcha, a su disposición, las herramientas informáticas adecuadas para que puedan utilizarlas de manera "eficaz", y que se les dote de la formación que necesitan para ello.



También demandan a la Administración que, cada vez que les cambien alguna aplicación informática, les den la formación adecuada para que "no lleguemos un lunes y nos encontremos con que nos han cambiado el programa", señala Moya.



Al igual, reclaman que las incidencias que comunican, se resuelvan más pronto, y que no haya que dejar los expedientes "parados" sin darles solución porque ello provoca que se dilaten más los procedimientos en el tiempo.

En este sentido, el portavoz de la Junta ha insistido en que cualquier modificación que se haga en la Justicia Digital es un "error" si no se cuenta con los funcionarios pues son "quienes tiran del carro".



Por eso, quieren que el Ministerio, a través de la Mesa de Trabajo que tiene en la Comisión de Nuevas Tecnologías, solucione los problemas y les doten de medios si lo que quiere es que haya una justicia "eficaz y rápida", ha señalado Moya.



A ello suman la conveniencia de que se les reconozca un concepto salarial que retribuya la modificación de las condiciones laborales.



Moya ha reconocido que la falta de herramientas adecuadas en su trabajo les origina, a veces, una "frustración y ansiedad que no es de recibo".



Actualmente, en Guadalajara cuentan con una única formadora que tiene un contrato diario de tres horas, algo que consideran insuficiente.



En la provincia de Guadalajara el número de funcionarios de Justicia supera ligeramente los 250 entre los tres partidos judiciales, aunque la mayoría se concentran en la capital.

Movilizaciones de estas características también se están llevando a cabo en otras provincias, aunque no en todas los mismo.