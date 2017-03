Elogio de la porra madrileña (y refutación del “curasán” de Cuartango)

Ha dejado escrito este sábado Pedro G. Cuartango en el periódico que dirige un suculento artículo. También jugoso, por la materia del que está hecho y el aliento que lo recorre. Es tan suyo que algunos lo hemos hecho nuestro, para refutarlo.



El director de "El Mundo" se entretiene en contarnos sus cosas del ayer, gesto cada vez más incomprensible para quienes sólo viven el presente sin caer en la cuenta de que con eso están asesinando el futuro. No es cómodo ni conveniente andar con el cuello girado y la cabeza vuelta pero no hay que desdeñar algún que otro alto en el camino y dedicarlo a recordar lo que nos ha hecho como somos.



A Cuartango parece ser que le han conformado los croissants de París. Por esta parte de Castilla no tenemos de eso, sino curasanes, un triste remedo. En todo caso, usamos para ese simulacro una palabra más castiza y menos horrísona que el cruasán del quiero y no puedo que tanto ampara la RAE. Así, como curasán, los hemos pedido según nos enseñaron nuestras madres y para mojarlos en café con leche, jamás en un té.



Proust tenía su magdalena; Cuartango, su croissant; este paseante, el recuerdo de las porras de Madrid. Todo foráneo en el foro debiera rendir admiración a tres obras de arte de la Corte: el fresco del perro de Goya, por inexplicable; los bocadillos de calamares, como especie en peligro de extinción; y las porras, como alegoría cuántica hecha comida. Estar en dos sitios a la vez es físicamente más probable que conseguir la ligereza de las porras que a veces aún se sirven en los bares más insospechados de Madrid, mientras en el resto del Universo tienden a ser barras de plomo chorreantes de aceite.



Hasta donde le alcanza el saber a este paseante, no parece que esté cartografiada la ruta de las buenas porras madrileñas. Debe ser un ejercicio tan evanescente como el aire que contienen las mejores, las que con más intensidad nos dejan entre el paladar y la pituitaria los aromas del aceite reciente, del café auténtico junto a la textura que sólo un churrero hábil saber dar moviendo la espiral infinita con el palo, el tiempo justo, recio desde su atalaya, envuelto en humo.



Hay buenas porras por otras partes de España e incluso las llaman de distinta manera, igual que cada capital y casi cada pueblo le da una medida distinta. Todo eso viene a resultar indiferente para quien escribe estas líneas. Lo importante no es la porra de hoy, ante ti en el plato, sino el recuerdo de aquellas que hace tantos años te permitieron reconcentrarte durante un instante en disfrutar de la felicidad.



Ayer mismo lo intentaste desde Atocha, adonde llegabas con tu padre en el ferrobús, con el tacto aún presente de los asientos corridos forrados de escay. Bajabas al andén, salías a la calle. En la glorieta no estaban Lina Morgan ni Ángel de Andrés para jugar al eterno juego del timo de la estampita. Estaba, sí, el scalextric. Y debajo, el entramado de aluminio y cristalera donde tu padre pedía con inusitada seguridad un bocadillo de calamares "p'al chico". Ese chico eras tú, orgulloso, satisfecho y feliz como nunca lo has vuelto a ser.



Ayer mismo te echaste a andar desde Atocha, recorriste Huertas esquivando turistas, tropezaste con las mesas de la calle Cádiz y en el último momento evitaste llegar a Postas, que era tu destino. Las tiendas de hábitos, cálices y crucifijos, tan barojianas, y los penúltimos bares que servían los bocadillos de calamares de tu infancia estaban allí. Quizá también estuvieran ayer, tal vez estén hoy. Mejor no comprobarlo. ¿Para qué arriesgarse?



Vivirás mientras tengas memoria de lo que has vivido. Sea croissant, cruasán o curasán. O una inenarrable porra mojada en el café.



¡Buen provecho!