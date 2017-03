Un sindicato policial denuncia un foco de legionela en la Comisaría de Guadalajara

Noticias relacionadas Robisco expresa dudas sobre el alcance de la legionela en Guadalajara Hay un caso de legionela en el Hospital de Guadalajara El PP pide que Page comparezca por la legionela y Rafa Esteban responde, enfadado: escúchelo Muere otro anciano por el brote de legionela de Manzanares Temas relacionados Guadalajara Legionela Sanidad Policía Nacional La Unión Federal de la Policía ha denunciado que una agente de Guadalajara se ha visto afectada por legionela y considera que el origen de la enfermedad se encuentra en "los defectos de mantenimiento" de la Comisaría de la capital.



En un comunicado, la organización sindical señala que en 2016 no se realizaron en dicha Comisaría los "oportunos controles" por parte de la empresa de mantenimiento de las instalaciones, cuya ejecución debe realizarse "de forma obligatoria y anual".



"En enero de 2017 se realiza la oportuna revisión, se recogen muestras y se certifica que las mismas dan positivo en legionela", indica la Unión Federal de la Policía, que añade que ya es "demasiado tarde", porque una funcionaria destinada a la Brigada de Extranjería tiene diagnosticada la enfermedad.



Asimismo, lamenta que "los protocolos y las prisas" aparecen cuando "no existe remedio". "El 14 de marzo se realizó una nueva limpieza para evitar la propagación de la enfermedad, de origen ambiental, cuyas medidas preventivas se basan en el diseño y el mantenimiento adecuado de las instalaciones que utilizan agua", apunta, para concluir anunciando que exigirán responsabilidades por lo ocurrido.



En junio de 2016 se confimó en el Hospital de Guadalajara otro paciente ingresado de legionela, lo que propició entonces una agria polémica política entre el PP y el PSOE. No quedaban muy lejos en el tiempo los varios fallecidos habidos en Manzanares por un brote de esta misma enfermedad ocurrido a comienzos de 2016 y que tuvo en jaque a la Consejería de Sanidad durante semanas.



¿Qué es la legionela y qué peligro tiene?

Existen 40 especies de bacterias del género Legionella, si bien la más peligrosa para el ser humano es L. pneumophila.

Su temperatura óptima de crecimiento está entre los 35ºC y 37ºC, aunque es capaz de multiplicarse entre los 20ºC y los 45ºC. A los 70ºC se destruye.



La vía de entrada en los humanos es la respiratoria. Los principales focos de contaminación son los sistemas de agua caliente, las torres de refrigeración y los condensadores de evaporación. Todos ellos son sistemas que mantienen el agua a una temperatura óptima para el crecimiento de la bacteria. Sin embargo, cualquier elemento que pueda producir aerosoles, incluidos grifos, duchas, surtidores de fuentes o sistemas de riego por aspersión pueden ser un foco de contaminación.



La infección en personas provoca dos tipos de enfermedades:

• Fiebre de Pontiac. Es similar a una gripe, con fiebre aguda, y generalmente autolimitada (se “cura sola”).

• Legionelosis o Enfermedad del Legionario. Es la forma más grave, una neumonía que cursa con fiebre alta, dolor de cabeza y mialgia (dolor muscular). Alrededor de un tercio de los casos desarrollan diarrea y vómitos y la mitad de ellos pueden presentar confusión mental y delirio. La neumonía es clínicamente indistinguible de otras neumonías atípicas y con frecuencia los pacientes requieren hospitalización. El periodo de incubación es normalmente de 2 a 10 días. La tasa de mortalidad suele ser de menos del 5%, pero puede llegar a ser del 15 o 20 % si no se instaura un tratamiento antibiótico adecuado.



La presencia ubicua de Legionella hace muy difícil su control. Es fundamental el control estricto de la temperatura y los niveles de cloro del agua, así como la inspección periódica de todas aquellas instalaciones que se han relacionado con brotes de legionelosis.