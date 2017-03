Este es el mejor pincho medieval de 2017, recién elegido en Sigüenza

Temas relacionados Sigüenza Gastronomía El 'Corte de carrillada con boletus y foie', presentado y defendido en el X Concurso de Pinchos y Tapas Medievales por Atrio, ha sido distinguido como el mejor del año 2017.



En la tarde del viernes, a partir de las 19 horas, en el Salón del Trono del Parador de Turismo, los cocineros participantes, en formato de show-cooking, mostraron al público su cocina en miniatura, pero con mayúsculas, ante Javier del Castillo, periodista seguntino; José Cavero, director de la escuela de Hostelería de Teruel; Santiago Sobrino, profesor de Pastelería en el Centro Público de Formación Profesional María de Zayas de Majadahonda (Madrid), a quienes se unió en esta ocasión Carmen Martínez, elegida al azar entre el público asistente al evento. Condujo atinadamente la gala Víctor Parrilla, joven profesional de Turismo.



El fallo del jurado se hizo público el sábado, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Feliz con un premio que “sinceramente, no me esperaba”, confesaba Fernando Canfrán, el gerente de Atrio destacaba el trabajo en equipo que ha conducido al local que dirige a ganar, por primera vez, el Concurso de Pinchos Medievales. “Me toca recoger el premio, pero detrás de él también está la labor de nuestra cocinera, María Luisa Rodríguez. Buena parte de este galardón, es suyo”, afirmaba este sábado.



Atrio se ha llevado el Concurso con “un pincho sencillo, un guiso transformado en tapa, presentada como un sándwich para degustar en dos o tres bocados, entre dos rebanadas de pan de espelta, con miel, boletus y carrillera de cerdo, todos ellos ingredientes muy seguntinos”, seguía. Según confesaba Canfrán, la inspiración llegó enseguida. “Simplemente, le hemos dado una vuelta a nuestra carrillera de cerdo de toda la vida”. Feliz con la distinción, Canfrán reconocía que el concurso les ha obliga a crear platos nuevos y, consecuentemente, “nos ayuda a crecer profesionalmente”. Cafetería Atrio representará a Sigüenza en el X Certamen Internacional de Pinchos Medievales que organiza la Red de Ciudades y Villas Medievales, este año en Laguardia (Alava), a finales de noviembre.



Prologaron la entrega del premio las palabras del alcalde de la ciudad, José Manuel Latre, quien, después de dar las gracias a cocineros y jurado por su participación, se refirió a la fuerte personalidad de la gastronomía seguntina, cada día más conocida. La portavocía del Jurado la ejerció José Cavero. El director de la Escuela de Hostelería de Teruel dio la enhorabuena a los chefs por el alto nivel de sus creaciones culinarias y les felicitó además por tener el valor de presentarse a un Concurso en el que se hila muy fino. “Hemos vivido una experiencia formidable degustando los pinchos y comprobando cómo se han aplicado sobre ellos diferentes técnicas culinarias. Ha sido muy difícil decidirnos, pero tiene que ganar uno”, explicaba. Por su parte, Javier del Castillo laureó la iniciativa, destacó su nivel gastronómico y animó a que en futuras ediciones se inscriban más cocineros, “porque no gana uno, ganamos todos”.



El resto de los premios correspondieron a la mejor utilización de los ingredientes seguntinos para Asador Baja; a la originalidad, para el Restaurante La Granja; a la innovación, para el Parador de Turismo; a la mejor presentación medieval, para Cafetería Paris; y a la mejor presentación, para el Gurugú de la Plazuela. El jurado valoró especialmente la utilización de ingredientes seguntinos típicos que acercaran las creaciones culinarias en lo posible a la cocina medieval de la tierra. La ruta del pincho medieval se prolongará en los establecimientos participantes también a lo largo del próximo fin de semana.



Después del show-cooking, y por cumplirse la décima edición del Concurso que ganó cinco veces Santos García Verdes, su tía, Alicia García, lo recordó con una sentida alusión. “Con sólo 22 años fuiste uno de los que se embarcaron en esta expedición para poner a Sigüenza en el mapa gastronómico Medieval y lo conseguiste en cinco ocasiones. Llevaste tus pinchos a cinco Villas Medievales, no solo para degustarlos, sino implicándote siempre en que a través de ellos se conocieran las costumbres culinarias, productos, arquitectura, historia y artesanía de la Ciudad del Doncel”. Su intervención se llevó la ovación de la tarde.