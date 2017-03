Podemos se extraña de que se enseñe tanta religión católica en las aulas de Castilla-La Mancha

Creen que no es “de recibo” que la asignatura tenga “las máximas horas” gobernando el “socialismo”

Temas relacionados Colegios Educación García Molina Podemos Castilla-La Mancha Catolicismo El secretario regional y diputado de Podemos, José García Molina, ha mantenido que la enmienda que su formación ha presentado a los presupuestos regionales y que pretende reducir las horas de religión impartidas en centros públicos se ha establecido porque "no es de recibo que tenga esta asignatura las máximas horas cuando gobierna el socialismo y, por ejemplo, en Castilla y León, con un gobierno del PP, solo hay una hora de esta materia".



A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa, García Molina ha añadido, en esta línea, que la enmienda sobre la reducción de fondos a centros concertados es "una promesa del Gobierno, que éste no ha cumplido" y, por ello ahora Podemos lo trasladará a las enmiendas.



Por último, en cuanto a la situación del Museo de las Ciencias de Cuenca, ha dicho que este año la Fundación Impulsa cuenta con un presupuesto de 4.600.000 euros, "casi más del doble que el año pasado", sin embargo, "parece que la continuidad de los trabajadores está en peligro". Lo que Podemos pretende es "que los trabajadores sigan en sus puestos y con la Fundación Impulsa no lo van a conseguir".